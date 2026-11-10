65.000 Euro mit Pfandspenden an unsere Tierecke

Herzensprojekt „ A G´spia fürs Tier“

Ein Teil der Summe kommt einem Herzensprojekt in Wien zugute, der Initiative „A G’spia fürs Tier“ von der Volkshilfe Wien. Sie unterstützt Menschen, die ihren geliebten Vierbeiner aufgrund einer Krankheit, eines Spitalsaufenthalts oder einer anderen schwierigen Lebenssituation vorübergehend nicht selbst versorgen können.

Zur Scheckübergabe kam Projektleiterin Sabine Rauscher mit Herrn Ingo und seiner Hündin „Simba“. Auch den beiden konnte dank der Spenden geholfen werden. Denn im Frühjahr 2026 geriet ihr vertrautes Leben ins Wanken. Eine stationäre Therapie wurde nötig, und für die zehnjährige „Simba“ fand sich niemand.