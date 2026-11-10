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65.000 Euro mit Pfandspenden an unsere Tierecke

Österreich
10.11.2026 09:01
Simon Lindenthaler, Leiter Corporate Affairs bei Lidl Österreich, überreichte 65.000 Euro an ...
Simon Lindenthaler, Leiter Corporate Affairs bei Lidl Österreich, überreichte 65.000 Euro an „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner (l.). Mit dabei Sabine Rauscher (Volkshilfe Wien), Tierhalter Ingo und seine treue Hündin „Simba“.(Bild: Krone KREATIV/Martin A. Jöchl)
Porträt von Diana Zwickl
Porträt von Tierecke
Von Diana Zwickl und Tierecke

Tierfreunde in ganz Österreich bewirken mit einem Knopfdruck am Pfandautomaten bei Lidl Großes. Das beweist die eindrucksvolle Spendensumme, die unser Verein „Freunde der Tierecke“ vom Lebensmittelunternehmen erhalten hat.

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Jeder, der diese Zeilen liest, hat es vermutlich schon getan. Den Pfandautomaten in Österreich mit einer Flasche oder einer Dose gefüttert. Pro Stück gibt es 25 Cent zurück. Seit Februar 2025 haben Lidl-Kundinnen und -Kunden in ganz Österreich auch die Möglichkeit, ihren Pfandbon einem guten Zweck zu widmen. Auch unser Verein „Freunde der Tierecke“ der „Krone“ zählt zu den Begünstigten.

„Wir sind überwältigt und von Herzen dankbar“
Was für den Einzelnen nur wenige Cent sind, bewirkt in der Menge Großes. Simon Lindenthaler von Lidl Österreich überreichte symbolisch einen Spendenscheck über 65.000 Euro an Tierecke-Ressortleiterin Maggie Entenfellner. So viel haben tierliebende Menschen in den vergangenen 20 Monaten unserem Verein „Freunde der Tierecke“ gespendet.

Neben Organisationen wie dem Roten Kreuz oder Naturschutzbund können Lidl-Kunden auch gezielt ...
Neben Organisationen wie dem Roten Kreuz oder Naturschutzbund können Lidl-Kunden auch gezielt Vierbeinern in Not helfen.(Bild: Krone KREATIV/Branislav Rohal)

Bei 25 Cent Pfand pro Gebinde sind das bis zu 260.000 Einwegflaschen und -dosen. Jede ging per Knopfdruck zurück in den Kreislauf und schont die Umwelt. Jeder Cent kommt dort an, wo Hilfe gebraucht wird. Bei Menschen, die sich um ihr Tier sorgen, und bei Tieren, die Unterstützung brauchen.

„Wir sind überwältigt und von Herzen dankbar“, sagt Maggie Entenfellner. „Einerseits für die große Wertschätzung, die Lidl unserer Tierschutzarbeit entgegenbringt, andererseits für jede einzelne Spende am Pfandautomaten. Hinter dieser beeindruckenden Summe stehen tausende tierliebende Menschen aus ganz Österreich!“

Herzensprojekt „ A G´spia fürs Tier“
Ein Teil der Summe kommt einem Herzensprojekt in Wien zugute, der Initiative „A G’spia fürs Tier“ von der Volkshilfe Wien. Sie unterstützt Menschen, die ihren geliebten Vierbeiner aufgrund einer Krankheit, eines Spitalsaufenthalts oder einer anderen schwierigen Lebenssituation vorübergehend nicht selbst versorgen können.

Zur Scheckübergabe kam Projektleiterin Sabine Rauscher mit Herrn Ingo und seiner Hündin „Simba“. Auch den beiden konnte dank der Spenden geholfen werden. Denn im Frühjahr 2026 geriet ihr vertrautes Leben ins Wanken. Eine stationäre Therapie wurde nötig, und für die zehnjährige „Simba“ fand sich niemand.

In seiner Sorge wandte sich der Tierhalter an „A G’spia fürs Tier“. Binnen kürzester Zeit meldeten sich Freiwillige und kümmerten sich um die sensible Hündin. Für Herrn Ingo war das weit mehr als Hundebetreuung. Die Geste gab ihm Vertrauen zurück, das in schwierigen Zeiten leicht verloren geht. Dass Menschen füreinander da sind und Mitgefühl genau dann ankommt, wenn man es am dringendsten braucht.

Es ist eine Geschichte unter vielen. Hinter jeder Anfrage steht ein persönliches Schicksal, hinter jeder Unterstützung ein Akt der Menschlichkeit. Der Bedarf ist groß, und jede einzelne Spende hilft dabei, solche Wege möglich zu machen.

Vorrat an Hundefutter
„Ein herzliches Dankeschön gilt auch von unserer Seite an Lidl. Das Unternehmen hatte beim Fototermin noch eine besondere Überraschung für ,Simba‘ und ihr Herrl dabei. Einen üppigen Vorrat an Hundefutter von ,Max & Mila’s World‘, das es bei Lidl im Sortiment gibt“, so Sabine Rauscher.

Alles begann mit einer leeren Flasche und einem Knopfdruck. Eine Tat, die kaum Mühe kostet und dennoch entscheidend ist. Einem Menschen eine Sorge abzunehmen. Einem geliebten Tier Geborgenheit zu schenken. Und zwei, die einander brauchen, wieder zusammenzubringen. Genau das macht Ihre Spende an Verein „Freunde der Tierecke“ möglich.

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