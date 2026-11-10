Arbeiter bei Unfall mit Pistenraupe eingeklemmt

Rettungseinsatz am Kaunertaler Gletscher in Tirol! Bei einem Arbeitsunfall ist am Montag ein 42-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann wurde von verrutschten Brettern auf der Ladefläche eines Pistengerätes eingeklemmt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.
Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 11:30 Uhr während Transportarbeiten. Arbeiter waren laut Polizeiangaben damit beschäftigt, mit einem Pistengerät Bretter zu befördern. Als sich die Ladung während der Fahrt verschob, hielt der Lenker die Raupe an.
Bretter verrutschten erneut, Arbeiter erfasst
Ein weiterer Arbeiter versuchte daraufhin, die Spanngurte nachzuziehen und die Ladung wieder zu sichern. „Dabei verrutschten die Bretter jedoch erneut und klemmten den 42-Jährigen auf der Ladefläche des Pistengerätes ein“, schildern die Ermittler den Unfallhergang.
Mit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus
Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen – sein Kollege setzte die Rettungskette in Gang. Ein Notarzthubschrauber rückte an. Nach der Erstversorgung wurde der 42-Jährige ins Spital nach Zams geflogen.
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