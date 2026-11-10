Arbeiter bei Unfall mit Pistenraupe eingeklemmt

Rettungseinsatz am Kaunertaler Gletscher in Tirol! Bei einem Arbeitsunfall ist am Montag ein 42-jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Der Mann wurde von verrutschten Brettern auf der Ladefläche eines Pistengerätes eingeklemmt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen werden.