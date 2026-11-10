Konjunktur noch schwach: Kauflaune weiter gebremst

Ein Blick über die Grenzen zeige: In den USA wuchs das BIP deutlich, getragen vom privaten Konsum und den Investitionen in Künstliche Intelligenz. Im Euroraum erreichte das Vertrauen in der Industrie ein Mehrjahreshoch, und in China stützte der Export die Konjunktur. In Deutschland verbesserte sich das ifo-Geschäftsklima zuletzt zum sechsten Mal in Folge.