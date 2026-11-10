Konjunktur noch schwach: Kauflaune weiter gebremst

Die österreichische Wirtschaft dürfte laut Wirtschaftsforschungsinstitut im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent gewachsen sein. Getragen wurde die Expansion vom Außenbeitrag und den Dienstleistungen, während die Bauwirtschaft und der private Konsum schwächelten.
Auf dem Arbeitsmarkt gibt es eine leichte Erholung, so die aktuelle Konjunkturanalyse des Wifo. Entsprechend verbessert habe sich die Stimmung bei den Unternehmen, die Verbraucher würden aber noch pessimistisch sein.
Stabilisierung auf schwachem Niveau
„Der Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf schwachem Niveau: Saisonbereinigt sank die Zahl der Arbeitslosen im Oktober 2026 erstmals seit Juli wieder gegenüber dem Vormonat. Kräftig steigt die Arbeitslosigkeit weiterhin unter Älteren und Langzeitbeschäftigungslosen“, so Wifo-Experte Stefan Schiman-Vukan.
Ein Blick über die Grenzen zeige: In den USA wuchs das BIP deutlich, getragen vom privaten Konsum und den Investitionen in Künstliche Intelligenz. Im Euroraum erreichte das Vertrauen in der Industrie ein Mehrjahreshoch, und in China stützte der Export die Konjunktur. In Deutschland verbesserte sich das ifo-Geschäftsklima zuletzt zum sechsten Mal in Folge.
Zweifel am KI-Boom
Zugleich zieht die Inflation in den USA und im Euroraum wieder merklich an. An den Finanzmärkten seien die langfristigen Zinsen deutlich gestiegen, und die Zweifel am KI-Boom würden zunehmen, gibt der Wirtschaftsforscher zu bedenken.
Österreichs Wirtschaft wuchs im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahresquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent. Die Expansion stützte sich auf den positiven Außenbeitrag und die Dienstleistungen. Die Investitionen stiegen nur geringfügig, während der private Konsum stagnierte und der öffentliche Konsum sowie die Bauwertschöpfung schrumpften, rechnet das Wifo am Dienstag vor.
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