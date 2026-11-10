Céline Dion rockt mit Jack Black zu Metallica ab

Kräftiges Lebenszeichen

Begeistert sind jedenfalls die Fans der Musikgrößen. Besonders froh ist die Anhängerschaft von Dion darüber, sie so vital und gut gelaunt zu sehen. Denn die 58 -Jährige ist am seltenen Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Die Krankheit gilt als unheilbar und beeinträchtigt Dion beim Singen und Bewegen. Erst im September feierte sie nach langer Pause ein Comeback in Paris. Jetzt gab sie ein weiteres kräftiges Lebenszeichen.