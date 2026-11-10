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Céline Dion rockt mit Jack Black zu Metallica ab

Society International
10.11.2026 08:42
Jack Black und Céline Dion (flankiert von ihren Söhnen Nelson und Eddy Angeli) gingen beim ...
Jack Black und Céline Dion (flankiert von ihren Söhnen Nelson und Eddy Angeli) gingen beim Metallica-Konzert in Las Vegas voll ab.(Bild: Krone-Collage/Instagram/Alex Porty)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Luftbass zupfen, aufs Luftschlagzeug trommeln und aus voller Kehle grölen: Popstar Céline Dion und Schauspieler Jack Black haben beim Konzert der Heavy-Metal-Größen in Las Vegas voll abgerockt. Ihre Fans feiern es.

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Vom hauptberuflichen Spaßvogel Jack Black ist man verrückte Rockposen gewohnt, von Sängerin Céline Dion weniger. Umso grandioser ist es, zu sehen, wenn beide ihre Leidenschaft für Musik voll ausleben können. So geschehen am Wochenende bei einem Konzert der „Life Burns Faster“-Gastspielreihe von Metallica in „The Sphere“ in Las Vegas. 

Virales Video begeistert
Auf der Tribüne unter der Megakuppel zupft Céline Dion zu „Blackened“ Luftbass, spielt Luftschlagzeug und dirigiert zwischendurch, während Jack Black in seiner typischen Manier wild gestikuliert und mitgrölt. In sozialen Medien geht ein Clip davon viral (siehe Instagram-Post unten).

Begleitet wurde die Sängerin von ihren Zwillingssöhnen Nelson und Eddy Angeli. Während auch Eddy abrockt, steht Nelson zwischen Jack Black und seiner Mutter und wirkt weniger begeistert.

Kräftiges Lebenszeichen
Begeistert sind jedenfalls die Fans der Musikgrößen. Besonders froh ist die Anhängerschaft von Dion darüber, sie so vital und gut gelaunt zu sehen. Denn die 58 -Jährige ist am seltenen Stiff-Person-Syndrom erkrankt. Die Krankheit gilt als unheilbar und beeinträchtigt Dion beim Singen und Bewegen. Erst im September feierte sie nach langer Pause ein Comeback in Paris. Jetzt gab sie ein weiteres kräftiges Lebenszeichen.

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