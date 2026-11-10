Spritpreise: Tirol weiterhin teuerstes Bundesland

Auch wenn es bereits erste Erfolge gibt, der Kampf gegen den angeblichen „Tiroler Sprit-Aufschlag“ verläuft zäh. Mehr als 400 Tankstellen wurden in den vergangenen vier Wochen kontrolliert, doch nach wie vor zahlen die Tiroler deutlich mehr als beispielsweise die Oberösterreicher.
2,147 Euro kostete am Montag etwa der Liter Diesel in Tirol, womit der höchste Preis im Bundesländervergleich bezahlt wurde. Bei Superbenzin waren es 1,684 Euro, hier lag man gleichauf mit Salzburg an der Spitze.
Oberösterreich am günstigsten
Bundesweit wurde am Montag im Durchschnitt für Diesel 2,098 Euro pro Liter verlangt, bei Super waren es 1,669 Euro pro Liter. Bei Diesel und Benzin war Oberösterreich mit 2,063 bzw. 1,656 Euro/Liter das günstigste Bundesland.
Das geht aus den Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervor. Seit Sonntag hätten die Spritpreise in allen Bundesländern leicht angezogen, liegen aber noch immer deutlich unter dem Wert zu Monatsbeginn.
Kontrolldruck bleibt aufrecht
Seit mehr als einem Monat geht das Bundesland Tirol mit behördlichen und rechtlichen Mitteln gegen den mutmaßlichen „Tiroler Sprit-Aufschlag“, also dem West-Ost-Gefälle bei Diesel- und Benzinpreisen, vor.
Der Kontrolldruck werde jedenfalls weiter aufrechterhalten: Die Bezirksverwaltungsbehörden führen vor Ort Kontrollen durch und prüfen, ob Preiserhöhungen von Tankstellenbetreibern korrekt durchgeführt und ordnungsgemäß an die E-Control für den Spritpreisrechner weitergegeben werden. Mit dem Spritpreisrechner hat die Bevölkerung eine Möglichkeit, alle Spritpreise transparent einzusehen.
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