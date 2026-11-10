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Meghan zu schwach, um Rede in Brüssel zu halten

Royals
10.11.2026 08:22
Aufgrund der schweren Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle fühlt sich Herzogin Meghan ...
Aufgrund der schweren Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle fühlt sich Herzogin Meghan im Augenblick „emotional nicht stark genug“, um eine Rede zu halten.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at, AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Herzogin Meghan (45) wird nicht wie geplant am Dienstag im EU-Parlament sprechen. Die Frau von Prinz Harry (42) werde aber anwesend sein, teilte ein Sprecher des Paares am Montag mit. Laut „The Daily Telegraph“ sei Meghan „im Moment emotional nicht stark genug“, um in der Öffentlichkeit zu sprechen.

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Stattdessen werde nur Harry das Wort ergreifen. Hintergrund dürften die schweren Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle sein.

Harry und Meghan werden am Dienstag im Europäischen Parlament in Brüssel als Gastredner erwartet. Es soll um die Gefahren für junge Menschen in Sozialen Medien gehen. Harry und Meghan hatten sich das Thema schon seit längerem auf die Fahnen geschrieben.

Herzogin Meghan fühlt sich nach den Enthüllungen über ihren Vater nicht in der Lage, öffentlich ...
Herzogin Meghan fühlt sich nach den Enthüllungen über ihren Vater nicht in der Lage, öffentlich zu sprechen.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)

Ermittlungen in den USA und auf den Philippinen
Die Herzogin von Sussex, wie Meghan auch genannt wird, muss derzeit mit dramatischen Entwicklungen in ihrer Familie umgehen. Ihr Vater wurde vergangene Woche in den USA festgenommen.

Thomas Markle an seinem 80. Geburtstag. Damals lebte er noch in Rosarito in Mexiko. 2025 zog er ...
Thomas Markle an seinem 80. Geburtstag. Damals lebte er noch in Rosarito in Mexiko. 2025 zog er auf die Philippinen. In beiden Ländern ließ er Missbrauchsmaterial zurück. Verhaftet wurde er in den USA, nachdem seine Ex-Frau Doria Rangland, die Mutter von Herzogin Meghan, ihn auf Fotos mit einer nackten Minderjährigen identifiziert hat, die das FBI in zwei Lagern in den USA gefunden hat.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Dem 82-Jährigen wird vorgeworfen, Missbrauchsmaterial von Kindern besessen zu haben. Auch auf den Philippinen, wo er zeitweise lebte, wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Er wies die Vorwürfe zurück.

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Seit Ende August wieder in Großbritannien
Harry und Meghan waren Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt, nachdem sie mehrere Jahre im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt hatten. Meghan zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe und äußerte Mitgefühl für die mutmaßlichen Opfer.

Sie deutete auch an, dass das schon seit Jahren andauernde Zerwürfnis mit ihrem Vater mit den schweren Vorwürfen zu tun hat.

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