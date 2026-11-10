Meghan zu schwach, um Rede in Brüssel zu halten

Thomas Markle an seinem 80. Geburtstag. Damals lebte er noch in Rosarito in Mexiko. 2025 zog er auf die Philippinen. In beiden Ländern ließ er Missbrauchsmaterial zurück. Verhaftet wurde er in den USA, nachdem seine Ex-Frau Doria Rangland, die Mutter von Herzogin Meghan, ihn auf Fotos mit einer nackten Minderjährigen identifiziert hat, die das FBI in zwei Lagern in den USA gefunden hat. (Bild: PPS/www.PPS.at)