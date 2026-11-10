Schwerer Lkw-Unfall auf A1: Stundenlange Sperre

Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Dienstagmorgen in Niederösterreich weitreichende Folgen für den Verkehr gehabt. Zwei Schwerfahrzeuge waren kollidiert und in der Folge umgekippt. Die A1 ist gesperrt.
Gegen 4 Uhr früh kam es zwischen Böheimkirchen und St. Christophen in Fahrtrichtung Wien zum Unfall. Die beiden Lkw stießen zusammen, kippten in der Folge um und blockieren seither die Fahrbahnen, berichtet der ÖAMTC. Die Westautobahn wurde gesperrt.
Massive Auswirkungen hat das natürlich auf den Berufsverkehr. Es ist mit „erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus zu rechnen“, so der Verkehrsklub.
Aufwendige und langwierige Bergungsarbeiten
Laut aktuellem Stand dürfte die Sperre bis mindestens Mittag aufrechterhalten bleiben: Denn die Bergungsarbeiten sind sehr aufwendig. Die Lkw müssen erst umgeladen werden, dann mit einem Kran aufgerichtet und im Anschluss abgeschleppt werden.
Eine großräumige Umleitung wurde ab dem Knoten St. Pölten über die Kremser Schnellstraße (S33) und die Stockerauer Schnellstraße (S5) eingerichtet.
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