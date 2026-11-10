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„Abenteuerlich“

Wien bekommt bald eine neue Achterbahn

Wien
10.11.2026 09:30
Viel erkennt man hier noch nicht: So sieht die Baustelle der neuen Achterbahn im Prater derzeit ...
Viel erkennt man hier noch nicht: So sieht die Baustelle der neuen Achterbahn im Prater derzeit aus.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Der traditionsreiche Wurstelprater erhält nach längerer Zeit wieder eine neue Attraktion. Die Familien-Hochschaubahn „Flying Lili“ soll den Vergnügungspark 2027 wieder zu Besucherrekorden führen.

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Die Sommersaison im beliebten Wurstelprater ist seit ein paar Tagen vorbei, aber auch in der Winterzeit gibt es dort immer genügend zu erleben – etwa den Wintermarkt ab 20. November am Riesenradplatz, der heuer so groß ist, wie noch nie ...

Zitat Icon

„Flying Lili“ wird sicher ein neues Prater-Highlight. Denn auch die Kleinsten wollen schon hoch hinaus. Und das wird mit dieser Familien-Achterbahn möglich

Praterverband-Präsidentin Silvia Lang

Bild: Nenad Ivic

Doch auch auf noch etwas können sich die Wiener und die Zigtausenden Besucher bereits freuen: Schon in der kommenden Saison wird es nämlich nach längerer Zeit endlich einmal wieder eine neue Attraktion in dem 260-Jahre alten Vergnügungspark geben. Dort wo bis zum Jahr 2023, die Super 8er-Bahn, die damals längste Hochschaubahn des Praters, für fröhliches Gekreische sorgte, werden Adrenalinjunkies schon bald wieder auf ihre Kosten kommen.

Anna Kleindienst-Jilly, Geschäftsführerin von Lilis Welt, lässt hier bis zum Frühjahr 2027 eine ...
Anna Kleindienst-Jilly, Geschäftsführerin von Lilis Welt, lässt hier bis zum Frühjahr 2027 eine neue Hochschaubahn errichten.(Bild: Martin A. Jöchl)

An der verwaisten Stelle neben dem Riesenrad wird „Flying Lili“, eine neue Hochschaubahn ihren Betrieb aufnehmen. Geplant sei hier wieder eine „abenteuerliche Familien-Achterbahn“. Zu Details schweigt man derzeit freilich noch beharrlich. Doch so viel ist bereits fix: bereits im April 2027 soll die neue Attraktion eröffnet werden.

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Und: es soll sich dabei um ein Produkt von Mack Rides, einem bekannten traditionsreichen, deutschen Hersteller von Achterbahnen und Fahrgeschäften handeln. Kleindienst-Jilly, Betreiberfamilie, der auch die Liliput-Bahn und andere Fahrgeschäfte im Prater gehören.

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