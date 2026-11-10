Wien bekommt bald eine neue Achterbahn

Der traditionsreiche Wurstelprater erhält nach längerer Zeit wieder eine neue Attraktion. Die Familien-Hochschaubahn „Flying Lili“ soll den Vergnügungspark 2027 wieder zu Besucherrekorden führen.
Die Sommersaison im beliebten Wurstelprater ist seit ein paar Tagen vorbei, aber auch in der Winterzeit gibt es dort immer genügend zu erleben – etwa den Wintermarkt ab 20. November am Riesenradplatz, der heuer so groß ist, wie noch nie ...
„Flying Lili“ wird sicher ein neues Prater-Highlight. Denn auch die Kleinsten wollen schon hoch hinaus. Und das wird mit dieser Familien-Achterbahn möglich
Praterverband-Präsidentin Silvia Lang
Bild: Nenad Ivic
Doch auch auf noch etwas können sich die Wiener und die Zigtausenden Besucher bereits freuen: Schon in der kommenden Saison wird es nämlich nach längerer Zeit endlich einmal wieder eine neue Attraktion in dem 260-Jahre alten Vergnügungspark geben. Dort wo bis zum Jahr 2023, die Super 8er-Bahn, die damals längste Hochschaubahn des Praters, für fröhliches Gekreische sorgte, werden Adrenalinjunkies schon bald wieder auf ihre Kosten kommen.
An der verwaisten Stelle neben dem Riesenrad wird „Flying Lili“, eine neue Hochschaubahn ihren Betrieb aufnehmen. Geplant sei hier wieder eine „abenteuerliche Familien-Achterbahn“. Zu Details schweigt man derzeit freilich noch beharrlich. Doch so viel ist bereits fix: bereits im April 2027 soll die neue Attraktion eröffnet werden.
Und: es soll sich dabei um ein Produkt von Mack Rides, einem bekannten traditionsreichen, deutschen Hersteller von Achterbahnen und Fahrgeschäften handeln. Kleindienst-Jilly, Betreiberfamilie, der auch die Liliput-Bahn und andere Fahrgeschäfte im Prater gehören.
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