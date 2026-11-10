Wien bekommt bald eine neue Achterbahn

Doch auch auf noch etwas können sich die Wiener und die Zigtausenden Besucher bereits freuen: Schon in der kommenden Saison wird es nämlich nach längerer Zeit endlich einmal wieder eine neue Attraktion in dem 260-Jahre alten Vergnügungspark geben. Dort wo bis zum Jahr 2023, die Super 8er-Bahn, die damals längste Hochschaubahn des Praters, für fröhliches Gekreische sorgte, werden Adrenalinjunkies schon bald wieder auf ihre Kosten kommen.