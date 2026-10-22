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Kinobetreiber Cineplexx nahm Website vom Netz

Digital
22.10.2026 11:33
Besucher der Cineplexx-Website bekamen bis Donnerstagmittag nur eine Fehlermeldung zu sehen.
Besucher der Cineplexx-Website bekamen bis Donnerstagmittag nur eine Fehlermeldung zu sehen.(Bild: cineplexx.at)
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Von krone.at

Nach Bekanntwerden der schwerwiegenden Sicherheitslücke in der weitverbreiteten Programmiersprache PHP hat der österreichische Kinobetreiter Cineplexx seine Website vorsorglich vom Netz genommen. Wer ein Kino-Ticket wollte, musste sich dafür ganz klassisch anstellen.

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„Aktuell sind weltweit zahlreiche Websites und Onlinedienste von einer Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP betroffen. Daher haben auch wir unsere Website und die Cineplexx App vorsorglich vorübergehend offline genommen“, informierte das Unternehmen in einer E-Mail Mittwochabend seine Kunden.

Per E-Mail benachrichtigte Cineplexx seine Kunden über den Ausfall.
Per E-Mail benachrichtigte Cineplexx seine Kunden über den Ausfall.(Bild: Cineplexx)

Die Sicherheit der Systeme und Daten stünden an erster Stelle, hieß es weiter. Kinotickets könnten jedoch weiterhin direkt an den Kinokassen gekauft werden. Man arbeite daran, die digitalen Angebote „schnellstmöglich wieder wie gewohnt verfügbar zu machen“. Gegen Donnerstagmittag war die offizielle Cineplexx-Website wieder erreichbar, die Sicherheitslücke dürfte demnach behoben sein.

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Zahlreiche Websites betroffen
PHP dient als Basis für zahlreiche Webanwendungen wie Onlineshops oder Portale der öffentlichen Verwaltung. In dieser Sprache ist zudem das Softwarepaket WordPress programmiert, mit dem auch Privatpersonen Webseiten erstellen und veröffentlichen können. Die Entwickler von PHP hatten am Mittwochnachmittag eine aktualisierte Version (PHP 8.5.12) veröffentlicht und eindringlich dazu geraten, diese umgehend zu installieren.

Neben dem weltweiten Alarm des PHP-Sicherheitsteams verbreitete auch das nationale Computer Emergency Response Team in Österreich (CERT.at) Warnungen.

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