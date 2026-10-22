Kinobetreiber Cineplexx nahm Website vom Netz

Zahlreiche Websites betroffen

PHP dient als Basis für zahlreiche Webanwendungen wie Onlineshops oder Portale der öffentlichen Verwaltung. In dieser Sprache ist zudem das Softwarepaket WordPress programmiert, mit dem auch Privatpersonen Webseiten erstellen und veröffentlichen können. Die Entwickler von PHP hatten am Mittwochnachmittag eine aktualisierte Version (PHP 8.5.12) veröffentlicht und eindringlich dazu geraten, diese umgehend zu installieren.