Kinobetreiber Cineplexx nahm Website vom Netz

Nach Bekanntwerden der schwerwiegenden Sicherheitslücke in der weitverbreiteten Programmiersprache PHP hat der österreichische Kinobetreiter Cineplexx seine Website vorsorglich vom Netz genommen. Wer ein Kino-Ticket wollte, musste sich dafür ganz klassisch anstellen.
„Aktuell sind weltweit zahlreiche Websites und Onlinedienste von einer Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP betroffen. Daher haben auch wir unsere Website und die Cineplexx App vorsorglich vorübergehend offline genommen“, informierte das Unternehmen in einer E-Mail Mittwochabend seine Kunden.
Die Sicherheit der Systeme und Daten stünden an erster Stelle, hieß es weiter. Kinotickets könnten jedoch weiterhin direkt an den Kinokassen gekauft werden. Man arbeite daran, die digitalen Angebote „schnellstmöglich wieder wie gewohnt verfügbar zu machen“. Gegen Donnerstagmittag war die offizielle Cineplexx-Website wieder erreichbar, die Sicherheitslücke dürfte demnach behoben sein.
Zahlreiche Websites betroffen
PHP dient als Basis für zahlreiche Webanwendungen wie Onlineshops oder Portale der öffentlichen Verwaltung. In dieser Sprache ist zudem das Softwarepaket WordPress programmiert, mit dem auch Privatpersonen Webseiten erstellen und veröffentlichen können. Die Entwickler von PHP hatten am Mittwochnachmittag eine aktualisierte Version (PHP 8.5.12) veröffentlicht und eindringlich dazu geraten, diese umgehend zu installieren.
Neben dem weltweiten Alarm des PHP-Sicherheitsteams verbreitete auch das nationale Computer Emergency Response Team in Österreich (CERT.at) Warnungen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.