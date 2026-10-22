FPÖ verlangt Nachweise von U-Ausschuss-Schwänzern

Der FPÖ warf er vor, mit den prominenten Ladungen ein „Politiker-Schaulaufen“ zu veranstalten, obwohl fraglich sei, was noch aufgedeckt werden könne, was nicht seit Monaten bereits bekannt sei. Das Nicht-Erscheinen Sobotkas kommentierte er nicht, nachdem er offiziell noch nicht darüber informiert sei, sagte er in der Früh. In Bezug auf die Edtstadler-Absage meinte er aber, diese sei begründet, und die Absage einerlei, nachdem der U-Ausschuss nun ohnehin verlängert werde.