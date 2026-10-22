Jungwirth? „Hat dreimal dieselbe Frage gestellt“

„Auf dem Platz hat er mir dreimal dieselbe Frage gestellt“, verrät LASK-Kapitän Sascha Horvath gegenüber der „Krone“. Torhüter Lukas Jungwirth war beim 3:2-Sieg der Linzer in der Champions League kurz nach der Halbzeit mit Sporting-Kicker Luis Suarez zusammengeprallt und hatte dabei zwischenzeitlich das Bewusstsein verloren. Der 22-Jährige hatte sich eine Kopfverletzung zugezogen und musste ausgewechselt werden. Nach dem Match konnte schon leichte Entwarnung gegeben werden. „Es geht ihm wieder gut, ich habe schon mit ihm geredet“, stellt auch Horvath klar.