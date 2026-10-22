Aiper Scuba V3: So gut putzt die KI unter Wasser

Laub, Sand, Algen: Wer einen Pool hat, kennt das lästige Ritual mit der Stange. Genau hier soll der „Scuba V3“ des Herstellers Aiper helfen. Aber taugt er wirklich etwas? In den vergangenen drei Monaten haben wir den Roboter ausgiebig getestet – noch dazu in einem ausgefallenen Swimmingpool, der von den Anforderungen eher einem großen Gartenteich ähnelt.