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Hollywood in Wien

Große Filmmusik zum Nationalfeiertag

Kultur
22.10.2026 11:58
Gesponsert
(Bild: Krone KREATIV/7raymusic)
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Von Sponsoring

Am 26. Oktober 2026 wird der Wiener Musikverein zur Bühne für die schönsten Melodien der Filmgeschichte. Das „Hollywood Film Konzert“ entführt das Publikum in die faszinierende Welt des Kinos – von großen Abenteuern bis zu bewegenden Liebesgeschichten.

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Ein Hauch von Hollywood im Wiener Musikverein
Von „Star Wars“ über „Harry Potter“ bis „Fluch der Karibik“: Das „Hollywood Film Konzert“ lässt am Nationalfeiertag große Kinomomente musikalisch lebendig werden. Auf dem Programm stehen unvergessliche Filmmelodien von Ennio Morricone, John Williams und Hans Zimmer. Auch die berühmten Themen aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Jurassic Park“, „Indiana Jones“ und „James Bond: Casino Royale“ versprechen ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis.

Jetzt noch Ticketvorteil sichern
Wer den Nationalfeiertag mit einem besonderen musikalischen Erlebnis verbinden möchte, kann sich jetzt noch einen attraktiven Preisvorteil sichern: Mit dem Aktionscode KRONE25 erhalten „Krone“-Leser noch 25%  Ermäßigung auf ihre Konzerttickets im offiziellen Ticketshop des Wiener Musikvereins.

Das Prague Film Orchestra ist ein symphonisches Ensemble, das 2004 vom Dirigenten Jiří Korynta ...
Das Prague Film Orchestra ist ein symphonisches Ensemble, das 2004 vom Dirigenten Jiří Korynta gegründet wurde.(Bild: zVg 7RayMusic)

Für das musikalische Erlebnis sorgt das Prager Filmorchester unter der Leitung von George Korynta, begleitet von der Sopranistin Tehmine Schaeffer. Durch den Abend führt 7RAY, der als international erfahrener Musiker und Sänger selbst bereits Songs zu Hollywood-Filmen beigesteuert hat und damit eine besondere Verbindung zur Welt der Filmmusik mitbringt.

7Ray – Moderator & Veranstalter
7Ray – Moderator & Veranstalter(Bild: zVg 7RayMusic)
Tehmine Schaeffe r- Sopranistin
Tehmine Schaeffe r- Sopranistin(Bild: zVg 7RayMusic)

Der Wiener Musikverein bietet den festlichen Rahmen für einen außergewöhnlichen Konzertabend, bei dem die emotionale Kraft der Filmmusik im Mittelpunkt steht.

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