Große Filmmusik zum Nationalfeiertag

Ein Hauch von Hollywood im Wiener Musikverein

Von „Star Wars“ über „Harry Potter“ bis „Fluch der Karibik“: Das „Hollywood Film Konzert“ lässt am Nationalfeiertag große Kinomomente musikalisch lebendig werden. Auf dem Programm stehen unvergessliche Filmmelodien von Ennio Morricone, John Williams und Hans Zimmer. Auch die berühmten Themen aus „Spiel mir das Lied vom Tod“, „Jurassic Park“, „Indiana Jones“ und „James Bond: Casino Royale“ versprechen ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis.