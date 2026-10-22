Jenny Elvers: Sender schaffen sich grad selbst ab

Vermutlich denken sich das derzeit viele. Jenny Elvers hat es jetzt offen ausgesprochen. Die Fernsehsender im deutschsprachigen Raum müssen aufpassen, dass sie sich nicht selbst abschaffen. Das bekannte Reality-TV-Starlet erwischt sich selbst dabei, dass sie kaum noch fernsieht. Die Streamingdienste laufen den klassischen Sendern längst den Rang ab.
Die deutsche Schauspielerin Jenny Elvers (54) mache sich Sorgen um das Fernsehen, meldeten die Agenturen am Donnerstag. „Ich finde, dass das Fernsehen gerade sehr aufpassen muss, dass es sich nicht selbst abschafft“, sagte sie der dpa zufolge vor der Verleihung des TV- und Streaming-Awards „Blauer Panther“ in München, der früher Bayerischer Fernsehpreis hieß. „Ich selbst ertappe mich auch dabei, dass ich selten Fernsehen gucke“, sagte sie.
Warum sollte man das noch im TV ansehen?
„Die müssen einfach was anderes anbieten als die Streamingdienste“, sagte die 54-Jährige, die zuletzt vor allem in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen war. Dabei verstehe sie zum Beispiel nicht, warum die Episoden dieser Shows meist schon vor der Fernsehausstrahlung bei den Streamingdiensten gezeigt und auf Instagram diskutiert werden. „Warum sollte man sich die Folge dann noch im Fernsehen anschauen?“, fragte sie. Das müsse ihr mal jemand erklären.
Jenny Elvers wurde in den 1990er-Jahren als Moderatorin und Schauspielerin bekannt. 1995 hatte sie einen Kurzauftritt in dem Film „Männerpension“. 2013 war sie bei „Promi Big Brother“ dabei, drei Jahre später, 2016 reiste sie ins „Dschungelcamp“. Zuletzt war sie in der „Villa der Versuchung“.
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