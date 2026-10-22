Klub bestätigt! ÖFB-Teamspieler fällt vorerst aus

Der österreichische Fußball-Teamspieler Maximilian Wöber hat sich am Dienstag im Training eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt „bis auf Weiteres“ aus, wie sein Klub Schalke 04 am Donnerstag mitteilte.
Nach Patrick Wimmer und David Alaba hat es auch Schalke-Verteidiger Maximilian Wöber erwischt. Der ÖFB-Kicker musste am Dienstag das Mannschaftstraining angeschlagen abbrechen. Jetzt steht fest, dass er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Nähere Details nannte der Verein nicht.
Verpasste auch die WM
Für den ÖFB-Teamspieler ist es ein neuer, bitterer Rückschlag. Denn der 28-jährige Verteidiger hatte als Profi von Werder Bremen wegen diverser Blessuren bereits große Teile der vergangenen Saison und auch die WM verpasst.
Bei einer Pressingübung am Dienstagvormittag erwischte es den ÖFB-Kicker im Zweikampf mit Kapitän Kenan Karaman, wie die deutsche „WAZ“ berichtete. Wöber griff sich sofort ans linke Bein und musste das Training abbrechen. Anschließend wurde er mit einem Golfkart in die Kabine gebracht. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Verteidiger bald wieder fit ist.
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