Klub bestätigt! ÖFB-Teamspieler fällt vorerst aus

Bei einer Pressingübung am Dienstagvormittag erwischte es den ÖFB-Kicker im Zweikampf mit Kapitän Kenan Karaman, wie die deutsche „WAZ“ berichtete. Wöber griff sich sofort ans linke Bein und musste das Training abbrechen. Anschließend wurde er mit einem Golfkart in die Kabine gebracht. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Verteidiger bald wieder fit ist.