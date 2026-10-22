Sprung aus Fenster wird Fall für das Parlament

„Krone“-Leser haben den Fall im Sommer mitverfolgt: Ein psychisch schwer erkranktes Mädchen, erst zwölf Jahre alt, soll von einem Heim in das nächste übersiedeln. Abgeholt wird die Traumatisierte mit panischer Männerangst ausgerechnet vom Leiter des Vereins Homebase, der sich optisch in einen Satanisten verwandelt hat – mit Teufelshörnern und Pentagramm-Tätowierung auf der Stirn.