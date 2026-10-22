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Beim Rennen in Sölden

„Ich weiß, dass ich mich nicht super fühlen werde“

Ski Alpin
22.10.2026 11:11
Noel Zwischenbrugger weiß, was am Sonntag beim Weltcup Opening in Sölden auf ihn zukommen wird.
Noel Zwischenbrugger weiß, was am Sonntag beim Weltcup Opening in Sölden auf ihn zukommen wird.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am Sonntag geht die neue Skiweltcupsaison der Herren mit dem Riesentorlauf-Klassiker in Sölden los. Einer, der nach 2024 zum zweiten Mal mit von der Partie sein wird, ist Noel Zwischenbrugger. Vom Debüt blieb ihm die Mega-Stimmung am Rettenbachferner in Erinnerung. Und die Tatsache, dass das Rennen alles nur kein Zuckerschlecken wird.

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„Natürlich ist es eine große Erleichterung, gleich beim ersten Rennen der Saison mit dabei zu sein“, macht Noel Zwischenbrugger gar kein Hehl daraus, wie groß die Freude über die geschaffte Quali für das Weltcup Opening am Sonntag in Sölden ist.

Ticket dank Kriechmayr-Verzicht
Auch wenn er im ÖSV-internen Vergleich am vergangenen Freitag nicht der Schnellste war. Da hatte der 23-jährige Kärntner Jakob Eisner die Nase voran, der nun am Rettenbachferner zu seinem Weltcup-Debüt kommt. Allerdings verzichtet Speedspezialist Vincent Kriechmayr nach seiner Rückkehr vom Trainingscamp in Chile auf ein Antreten im Ötztal. Der dadurch vakante Startplatz wurde von den ÖSV-Trainern an Zwischenbrugger vergeben, der damit zu seinem zweiten Sölden-Start nach Oktober 2024 kommt.

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Sölden – ein gewaltiges Erlebnis
Die Erinnerungen an damals? „Die Stimmung am Berg ist gewaltig – ein echtes Heimrennen“, schwärmt der 25-Jährige. „Das Rennen selbst ist schwierig. Besonders mit hohen Nummern ist es richtig zäh, eine gute Leistung zu zeigen.“ Vor zwei Jahren hatten ihm als 49. nach Lauf eins 0,97 Sekunden auf die Quali fürs Finale der Top-30 gefehlt. „Ich bin aber gut darauf eingestellt. Ich weiß, dass es unruhig und zum Kämpfen wird. Und ich mich nicht so super fühlen werde.“

Patellasehnen machen Probleme
Nicht so toll fühlten sich zuletzt auch die Knie des HEAD-Piloten an. „Schon seit längerer Zeit habe ich mit den Patellasehnen immer wieder so meine Probleme“, gesteht der Mellauer, der in den vergangenen Tagen deshalb pausieren musste, erst heute in Sölden wieder ins Training einsteigt. „Im Großen und Ganzen haben wir das aber eigentlich ganz gut im Griff.“ 

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