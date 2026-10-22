„Ich weiß, dass ich mich nicht super fühlen werde“

Sölden – ein gewaltiges Erlebnis

Die Erinnerungen an damals? „Die Stimmung am Berg ist gewaltig – ein echtes Heimrennen“, schwärmt der 25-Jährige. „Das Rennen selbst ist schwierig. Besonders mit hohen Nummern ist es richtig zäh, eine gute Leistung zu zeigen.“ Vor zwei Jahren hatten ihm als 49. nach Lauf eins 0,97 Sekunden auf die Quali fürs Finale der Top-30 gefehlt. „Ich bin aber gut darauf eingestellt. Ich weiß, dass es unruhig und zum Kämpfen wird. Und ich mich nicht so super fühlen werde.“