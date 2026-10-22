Handels-KV: Heute starten „harte Verhandlungen“

Kassieren, beraten und Waren sortieren – und dann noch alles gleichzeitig: „Manche Mitarbeiter können nicht einmal zur Toilette gehen“, sagt Martin Müllauer, Vorsitzender des Bereichs Handel in der Gewerkschaft GPA. „Die Anforderungen an die Angestellten steigen.“ Mit 420.000 Arbeitnehmern ist der Handel der größte private Arbeitgeber im Land. Um 11 Uhr starten die Verhandlungen darüber, wie viel mehr Geld die Mitarbeiter bekommen.