Wetter bleibt mild: Maximal 14 Grad am Wochenende

Auf unbeständigen Sonntag folgt Erwärmung

Dann steht ein unbeständiger, bewölkter Sonntag an. Die Sonne zeigt sich lediglich im Osten und Südosten am Vormittag, dann kaum noch. Im Westen regnet es den ganzen Tag, in Vorarlberg und im Außerfern am kräftigsten, im Osten erst im Laufe des Nachmittags, im Süden und Südosten bleibt es bis zum Abend größtenteils niederschlagsfrei. Die Schneefallgrenze steigt rasch auf über 2000 Meter Seehöhe an. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Westen, im nördlichen Alpenvorland und Nordosten auch lebhaft aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus eins und plus sechs Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen neun bis 14 Grad.