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Ursula Karven ist zum ersten Mal Oma geworden

Society International
22.10.2026 12:01
Ursula Karven freut sich über die Geburt ihres ersten Enkelkindes.
Ursula Karven freut sich über die Geburt ihres ersten Enkelkindes.(Bild: APA-Images / Action Press / AEDT)
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Von krone.at

Bei den Vienna Awards in Wien hat Ursula Karven ein süßes Geheimnis enthüllt. „Ich bin schon Oma“, verriet die Schauspielerin, dass sie sich über die Geburt ihres ersten Enkelkindes freuen durfte.

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Bei den Vienna Awards wurde Karven mit dem „Female Empowerment of the Year Award“ ausgezeichnet. Und auch privat gibt es für die 62-Jährige jede Menge Grund zur Freude. Denn wie sie im Gespräch mit der „Gala“ enthüllte, ist sie zum ersten Mal Großmutter geworden.

Stolze Oma!
„Mein Glück kann ich schon mal teilen“, freute sich die Schauspielerin, die jedoch nicht mehr Details verraten wollte. 

Glänzender Auftritt bei den Vienna Awards: Ursula Karven strahlte neben Barbara Becker und ...
Glänzender Auftritt bei den Vienna Awards: Ursula Karven strahlte neben Barbara Becker und Sylvie Meis – und verriet ein süßes Geheimnis.(Bild: Alexander Tuma)

Eltern des ersten Karven-Enkerls sind übrigens Karvens Sohn Christopher Veres und seine Frau, Topmodel Anna Mila Guyenz. Das Paar hatte erst vor wenigen Monaten geheiratet und bestätigte im Sommer, dass sie Eltern werden.

„Das ist crazy“
Auch Karvens zweiter Sohn Liam, der seine Mama zur Preisverleihung begleitet hatte, ist überglücklich, Onkel geworden zu sein. „Das ist das Beste aller Zeiten. Das ist das Beste, was je passiert ist“, verriet der 23-Jährige. „Onkel zu sein, das ist crazy.“

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Schon im Sommer schwärmte Karven im Gespräch mit der „Bild“ übrigens über die Schwangerschaft ihrer Schwiegertochter. „Ich freue mich wie verrückt! Wir alle sind ganz aus den Häuschen vor Freude.“

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