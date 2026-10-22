Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Mehrheit dagegen

Ärger um schärfere Tabakregeln bei EU-Bürgern

Wirtschaft
22.10.2026 11:31
Nach einem Brief mehrerer EU-Länder zu strengeren Tabakregeln raucht vielen der Kopf.
Nach einem Brief mehrerer EU-Länder zu strengeren Tabakregeln raucht vielen der Kopf.(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Lisa Marie Wögerbauer
Von Lisa Marie Wögerbauer

Mehr als 40.000 Antworten einer EU-Bürgerbefragung zur Verschärfung der europäischen Tabakregeln zeigen deutlichen Widerstand. In der Kritik stehen Verbote von Aromen und Einheitsverpackungen. Die Frage, wie unterschiedlich Tabak- und Nikotinprodukte reguliert werden sollen, rückt in den Mittelpunkt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Aufruhr um strengere Tabak- und Nikotinregeln in der Europäischen Union ist groß. Nachdem acht EU-Mitgliedsstaaten in einem Brief strengere Vorgaben für den Markt gefordert haben, liegen nun die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Europäischen Kommission vor. Die Rückmeldungen zeigen erheblichen Widerstand gegen zahlreiche der diskutierten Maßnahmen. Eine repräsentative Abstimmung über die Meinung der europäischen Bevölkerung ist das Ergebnis allerdings nicht.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
22.10.2026 11:31
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
111.577 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
99.880 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
96.990 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
952 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Wirtschaft
420.000 Arbeitnehmer
Handels-KV: GPA fordert 3,8 Prozent mehr Gehalt
Krone Plus Logo
Mehrheit dagegen
Ärger um schärfere Tabakregeln bei EU-Bürgern
Krone Plus Logo
Verkauft um Millionen
Das haben neue Besitzer mit Kärntner Schloss vor
Privatvermögen steigt
Haushalte besitzen jetzt 1.011.000.000.000 Euro
Kapitalerhöhung durch
Faserhersteller Lenzing schließt Werk doch später
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf