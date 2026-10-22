Ärger um schärfere Tabakregeln bei EU-Bürgern

Der Aufruhr um strengere Tabak- und Nikotinregeln in der Europäischen Union ist groß. Nachdem acht EU-Mitgliedsstaaten in einem Brief strengere Vorgaben für den Markt gefordert haben, liegen nun die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Europäischen Kommission vor. Die Rückmeldungen zeigen erheblichen Widerstand gegen zahlreiche der diskutierten Maßnahmen. Eine repräsentative Abstimmung über die Meinung der europäischen Bevölkerung ist das Ergebnis allerdings nicht.