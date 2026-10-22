Ärger um schärfere Tabakregeln bei EU-Bürgern

Mehr als 40.000 Antworten einer EU-Bürgerbefragung zur Verschärfung der europäischen Tabakregeln zeigen deutlichen Widerstand. In der Kritik stehen Verbote von Aromen und Einheitsverpackungen. Die Frage, wie unterschiedlich Tabak- und Nikotinprodukte reguliert werden sollen, rückt in den Mittelpunkt.
Der Aufruhr um strengere Tabak- und Nikotinregeln in der Europäischen Union ist groß. Nachdem acht EU-Mitgliedsstaaten in einem Brief strengere Vorgaben für den Markt gefordert haben, liegen nun die Ergebnisse einer Bürgerbefragung der Europäischen Kommission vor. Die Rückmeldungen zeigen erheblichen Widerstand gegen zahlreiche der diskutierten Maßnahmen. Eine repräsentative Abstimmung über die Meinung der europäischen Bevölkerung ist das Ergebnis allerdings nicht.
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