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Barbara Becker hat getrennte Wohnung von Partner

Society International
22.10.2026 11:52
Barbara Becker besuchte am Mittwoch dieser Woche die Vienna Awards in Wien. Zuvor hat sie in ...
Barbara Becker besuchte am Mittwoch dieser Woche die Vienna Awards in Wien. Zuvor hat sie in einem(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im vergangenen Jahr ist Boris Beckers Ex-Frau Barbara Becker von Miami nach Mailand gezogen. Dort wohnt sie nun mit ihrem Partner Marcello Montini im gleichen Haus, aber in getrennten Wohnungen. „Für mich fühlt sich das nicht nach Distanz an, im Gegenteil. Wenn wir zusammen sind, sind wir wirklich zusammen.“ 

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Auf Freiraum und Eigenständigkeit die 59-Jährige großen Wert, wie sie im „Gala“-Interview erzählt: „Jeder hat seine eigenen Freunde, aber wir treffen uns auch gemeinsam mit anderen Menschen. Mal sitze ich mit Männern am Tisch, mal ist Marcello mit vielen Frauen unterwegs.“

Zu ihren Freunden gehört auch Ex-Mann Boris Becker, 58, der mit seiner jetzigen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro schon seit 2023 in Mailand lebt.

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Regelmäßige Treffen mit Ex und dessen Frau
Sie verriet der „Gala“: „Wir mögen uns sehr und sehen uns regelmäßig. Wir sind auch schon zu viert essen gegangen. Marcello und Boris verstehen sich gut.“ Für das Model ist es eine „lustige Konstellation“. Marcello und Lilian sprechen miteinander Italienisch, Boris und sie sprechen Deutsch. „So sitzen wir zusammen am Tisch, und jeder hat irgendwie seine eigene Geheimsprache. Ich finde es schön, dass wir miteinander sein können, ohne dass es kompliziert wird.“

Zitat Icon

Ich finde es schön, dass wir miteinander sein können, ohne dass es kompliziert wird.

Barbara Becker über die Beziehung zu Ex-Mann Boris

Barbara Becker war mit dem ehemaligen Tennisprofi von 1993 bis 2000 verheiratet und hat mit ihm die Söhne Noah Gabriel und Elias Balthasar. 2009 heiratete sie den belgischen Künstler Qunize, von dem sie sich 2011 getrennt hat.

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