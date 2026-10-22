Barbara Becker hat getrennte Wohnung von Partner

Regelmäßige Treffen mit Ex und dessen Frau

Sie verriet der „Gala“: „Wir mögen uns sehr und sehen uns regelmäßig. Wir sind auch schon zu viert essen gegangen. Marcello und Boris verstehen sich gut.“ Für das Model ist es eine „lustige Konstellation“. Marcello und Lilian sprechen miteinander Italienisch, Boris und sie sprechen Deutsch. „So sitzen wir zusammen am Tisch, und jeder hat irgendwie seine eigene Geheimsprache. Ich finde es schön, dass wir miteinander sein können, ohne dass es kompliziert wird.“