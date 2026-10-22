Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

89,90 Euro für nichts

AK warnt vor dreister Abzocke beim Kirchenaustritt

Tirol
22.10.2026 09:20
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: AP/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Wer in Österreich aus der Kirche austreten will, kann das grundsätzlich kostenlos erledigen. Doch eine Internetseite lockt mit einem vermeintlich bequemen Online-Service – und verlangt dafür satte 89,90 Euro. Die AK Tirol schlägt Alarm und warnt vor einer teuren Kostenfalle!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Kirchenaustritt als Geschäft: Mit rot-weiß-roter Fahne und dem Versprechen eines bequemen „Online-Kirchenaustritts“ wirbt die Website kirchenbeitrag.com um Kunden. Doch statt eines amtlichen Services steckt dahinter laut AK Tirol lediglich die kostenpflichtige Weiterleitung des Austrittswunsches an die zuständige Behörde.

US-Firma steckt hinter Webseite
Die Rechnung folgt dafür umso schneller: 89,90 Euro werden für den Dienst fällig. Als Anbieter tritt eine angebliche US-Firma namens SmartWay Solutions LLC auf. Die AK Tirol kennt bereits mehrere Fälle und warnt eindringlich vor dem Angebot.

Kirchenaustritt grundsätzlich kostenlos
Dabei geht’s auch gratis! Wer aus einer Religionsgemeinschaft austreten möchte, kann sich direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft oder den Stadtmagistrat wenden. Die erforderlichen Unterlagen lassen sich auch elektronisch übermitteln. Für den Austritt selbst fallen grundsätzlich keine Kosten an. Gebühren können lediglich für eine schriftliche Austrittsbestätigung anfallen.

Lesen Sie auch:
Der Innsbrucker Dom ist das Zentrum der Diözese Innsbruck. 
In Tirol
Weniger Kirchenaustritte und einige Rückkehrer
23.09.2026

Die AK rät deshalb: Vor kostenpflichtigen Online-Diensten genau prüfen, ob es nicht einen kostenlosen Weg gibt. Und persönliche Daten niemals vorschnell in unbekannte Formulare eingeben – sonst drohen unerwünschte Rechnungen und möglicher Datenmissbrauch.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
22.10.2026 09:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
111.189 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
98.864 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
96.244 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
935 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf