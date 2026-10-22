AK warnt vor dreister Abzocke beim Kirchenaustritt

Kirchenaustritt grundsätzlich kostenlos

Dabei geht’s auch gratis! Wer aus einer Religionsgemeinschaft austreten möchte, kann sich direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft oder den Stadtmagistrat wenden. Die erforderlichen Unterlagen lassen sich auch elektronisch übermitteln. Für den Austritt selbst fallen grundsätzlich keine Kosten an. Gebühren können lediglich für eine schriftliche Austrittsbestätigung anfallen.