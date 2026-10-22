AK warnt vor dreister Abzocke beim Kirchenaustritt

Wer in Österreich aus der Kirche austreten will, kann das grundsätzlich kostenlos erledigen. Doch eine Internetseite lockt mit einem vermeintlich bequemen Online-Service – und verlangt dafür satte 89,90 Euro. Die AK Tirol schlägt Alarm und warnt vor einer teuren Kostenfalle!
Kirchenaustritt als Geschäft: Mit rot-weiß-roter Fahne und dem Versprechen eines bequemen „Online-Kirchenaustritts“ wirbt die Website kirchenbeitrag.com um Kunden. Doch statt eines amtlichen Services steckt dahinter laut AK Tirol lediglich die kostenpflichtige Weiterleitung des Austrittswunsches an die zuständige Behörde.
US-Firma steckt hinter Webseite
Die Rechnung folgt dafür umso schneller: 89,90 Euro werden für den Dienst fällig. Als Anbieter tritt eine angebliche US-Firma namens SmartWay Solutions LLC auf. Die AK Tirol kennt bereits mehrere Fälle und warnt eindringlich vor dem Angebot.
Kirchenaustritt grundsätzlich kostenlos
Dabei geht’s auch gratis! Wer aus einer Religionsgemeinschaft austreten möchte, kann sich direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft oder den Stadtmagistrat wenden. Die erforderlichen Unterlagen lassen sich auch elektronisch übermitteln. Für den Austritt selbst fallen grundsätzlich keine Kosten an. Gebühren können lediglich für eine schriftliche Austrittsbestätigung anfallen.
Die AK rät deshalb: Vor kostenpflichtigen Online-Diensten genau prüfen, ob es nicht einen kostenlosen Weg gibt. Und persönliche Daten niemals vorschnell in unbekannte Formulare eingeben – sonst drohen unerwünschte Rechnungen und möglicher Datenmissbrauch.
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