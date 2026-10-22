Sacharow-Preis für Internationales Strafgericht

„Der Internationale Strafgerichtshof ist unverzichtbar für das weltweite Vorgehen gegen Straflosigkeit bei schweren Verbrechen gegen die Menschenrechte“, erklärte Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament. „Gerade in Zeiten, in denen US-Präsident Trump den Druck massiv erhöht und harte Sanktionen in den Raum stellt, kann der Gerichtshof jede Unterstützung gut brauchen.“