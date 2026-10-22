Geisel frei: „Heute ist ein besonderer Tag“

Am 11. Jänner 2025 begann der Horror

Die „Krone“ berichtete über den Fall. Die Wienerin war am 11. Jänner 2025 in Agadez in Niger unter Waffengewalt im Alter von 73 Jahren aus ihrem Haus verschleppt worden. Die Kidnapper verfrachteten die Frau in einen Geländewagen. Lokale Medien berichteten, dass es sich bei den Kidnappern um Kriminelle handelte, die die Österreicherin an eine terroristische Gruppe weitergereicht haben. Monatelang gab es kein Lebenszeichen von ihr – bis zu ihrem 75. Geburtstag.