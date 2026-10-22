Es sind ja nur Jugendproteste

Und deshalb ist eben das zutreffend, was sowohl französische Regierungskreise, als auch der wahlkämpfende US-Präsident, sowie hierzulande Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Oppositionsführer Herbert Kickl sagen, dass die ursprünglichen Jugendproteste nämlich von anarchistischen Linksextremisten und Gewalttätern mit Migrationshintergrund genutzt wurden. Genutzt für Plünderung und Brandschatzung und generelle Missachtung des Rechtsstaats. Weitgehend also tatsächlich eine Folge der unkontrollierten Massenzuwanderung der letzten Jahrzehnte.