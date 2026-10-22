„Zuck“ schützt sich mit Umzugsdrohung vor Steuer

Hohe KI-Investitionen

Meta betonte zugleich, mit der geänderten Struktur auch neue Möglichkeiten zu erhalten, die hohen KI-Investitionen zu finanzieren. Der Konzern wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar (rund 120 Milliarden Euro) in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur pumpen. Meta hob damit das untere Ende der Spanne der Prognose erneut um fünf Milliarden Dollar an. Zuckerberg baut Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus. In der Spitze geht Meta nach wie vor von 145 Milliarden Dollar an Investitionen aus.