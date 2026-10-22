„Immer wieder sonntags“: Mross deutet Rückkehr an!

Nach dem Tränen-Finale im September sorgt Moderator Stefan Mross aktuell für Gerüchte, dass es vielleicht doch noch nicht ganz vorbei ist! In einem Video aus dem Europa-Park in Rust deutet er eine Rückkehr seiner abgesetzten Schlagershow „Immer wieder sonntags“ an.
Der 50-Jährige teilte auf Instagram einen Clip, der ihn im Freizeitpark zeigt. „Wie ihr unschwer erkennen könnt: Wir sind momentan in Rust, im Europa-Park, haja. Wir haben hier ein paar Gespräche“, erklärte er und fügte geheimnisvoll hinzu: „Ob das mit „Immer wieder sonntags“ zu tun hat, kann ich euch nicht sagen.“
Mross hatte Anfang September auf dem Europa-Park-Gelände die finale Ausgabe des abgesetzten TV-Klassikers „Immer wieder sonntags“ moderiert. Die ARD hatte vergangenes Frühjahr angekündigt, die seit rund 30 Jahren laufende Show nach diesem Jahr absetzen zu wollen und das Aus mit Sparmaßnahmen begründet.
„...dann sind Sie ganz falsch dran“
Schon seit Monaten sorgt Mross mit Andeutungen für Spekulationen, wonach die Schlagershow doch weitergeführt werden könnte. Im August sagte er während seiner Show: „Wenn Sie jetzt meinen, nach „Immer wieder sonntags“ mache ich meine Füße in weißen Sand irgendwo in Griechenland mit einer Flasche Rotwein in der Hand, dann sind Sie ganz falsch dran. Weil wir machen weiter mit „Immer wieder sonntags“ – das weiß ich!“
„Immer wieder sonntags“ ging 1995 erstmals auf Sendung, seit 2005 moderierte Mross das Format. Mit seiner Trompete und seiner Nähe zum Publikum gab Mross der Schlagershow ihr heutiges Gesicht. Die Quoten waren bis zuletzt stark.
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