Austria-Fans: „Da kann der Trainer nichts machen“

Wie sauer sind die Austria-Anhänger nach dem völlig verpatzten Start in die Bundesliga? Im Fanshop der Violetten sind auf jeden Fall Jungstar Vasilje Markovic und die Frauen auf dem Vormarsch. Wiens Dompfarrer Toni Faber, ein Edelfan der Veilchen hat „Vertrauen und Zuversicht“.