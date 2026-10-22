Showdown im Forsthaus: Fliegt Simone Lugner raus?

Richtig ernst wird es beim sogenannten „Großen Absägen“. Hier müssen die Promi-Paare ihre Mitstreiter nominieren. Wer die meisten Stimmen und somit die meisten Sägeblätter von den anderen erhält, muss um seinen Verbleib im Forsthaus bangen.

Dabei geht es längst nicht immer fair oder freundschaftlich zu. Manche Kandidaten schmieden geheime Bündnisse, andere stimmen aus persönlichen Gründen gegen ihre Konkurrenten. Und manchmal reicht schon ein einziger Streit, um plötzlich ganz oben auf der Abschussliste zu stehen.