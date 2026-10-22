Showdown im Forsthaus: Fliegt Simone Lugner raus?

Am Freitag kommt es im „Forsthaus Rampensau“ zum ersten, großen Showdown. Und mittendrin – Simone Lugner! Fliegt die Witwe von „Mörtel“ schon nach zwei Tagen aus der Kärntner Alm oder kann sie sich mit ihrem Teampartner Alex im „Rein-Raus-Spiel“ bewähren? Es wird spannend!
„Fight on, game on. Jetzt erst recht”, geht Alexander in den Wettkampf. Das erste „Große Absägen“ hat ihn und seine Team-Partnerin Simone Lugner hart getroffen. Haben sie doch gleich sechs Sägeblätter kassiert, eines sogar von Julia und Ebru.
„Jetzt kennst die Leut‘ ...“
Für Alexander ein harter Schlag, hat er in ihnen eigentlich Verbündete gesehen: „Das Haus ist schön, nur die Leut‘ …“, meint er. „Jetzt kennst die Leut‘ ...“, ergänzt Simone.
Eine Aussprache soll es regeln: Alexander kann nicht verstehen, warum ausgerechnet er als „offen lebender Mann, der Männer und Frauen liebt“ eine Stimme von einem queeren Team bekommen hat.
Richtig ernst wird es beim sogenannten „Großen Absägen“. Hier müssen die Promi-Paare ihre Mitstreiter nominieren. Wer die meisten Stimmen und somit die meisten Sägeblätter von den anderen erhält, muss um seinen Verbleib im Forsthaus bangen.
Dabei geht es längst nicht immer fair oder freundschaftlich zu. Manche Kandidaten schmieden geheime Bündnisse, andere stimmen aus persönlichen Gründen gegen ihre Konkurrenten. Und manchmal reicht schon ein einziger Streit, um plötzlich ganz oben auf der Abschussliste zu stehen.
Spannung beim „Rein-Raus-Spiel“
Und es kommt noch schlimmer: Noch am selben Abend müssen Simone und Alex im ersten „Raus-Rein-Spiel“ gegen Julia und Ebru antreten.
Die Spannung steigt ins Unermessliche: Welches Team wird gewinnen, wer muss das Forsthaus verlassen? „Das ist fast wie das Chamipons-League-Finale, das ist so spannend“, gibt Mitbewohner „Krappi“ zu ...
Eine Nominierung beim „Großen Absägen“ muss noch nicht das endgültige Aus für ein Team bedeuten. Bei bestimmten Entscheidungen bekommen die betroffenen Paare in einem sogenannten „Rein-Raus-Spiel“ eine weitere Chance. Dabei können sie sich gegen ein anderes Duo durchsetzen und zurück ins Forsthaus kämpfen.
Wer hat keinen „Notstand am Hochstand“?
Bei den verbleibenden Promi-Paare sind Wissen und Kondition beim ultimativen Spiele-Klassiker „Notstand am Hochstand“ gefragt. Wer kann das überdimensionale Kreuzworträtsel am schnellsten lösen und das Lösungswort nennen?
Die Fragestellungen sind gefinkelt: Die Mutter der Mutter meiner Mutter ist meine ….? Oder wie heißt das Jungtier des Pferdes? Und was kann neben dem Prädikat noch Bestandteil eines deutschen Satzes sein?
„Der schönste Moment in meinem Leben“
Außerdem ziehen Nachzügler in der Kärntner Alm ein! Auch wenn ein Team das Forsthaus bereits wieder verlassen muss, bleiben die Betten nicht leer. Denn schon das nächste Paar steht in den Startlöchern. Lisa und Geri ziehen ein!
Die Vorfreude ist bei beiden groß. „Das ist nach meinen Kindern der schönste Moment in meinem Leben“, meint Lisa. Geri hingegen legt seinen Fokus auf die gegnerischen Promi-Paare und stellt schnell fest: „Gefährlich werden kann mir keiner, ich seh‘ keine Konkurrenz.“
Es bleibt spannend!
Es bleibt im „Forsthaus Rampensau“ also spannend! Ob sich Simone und Alex eine Runde weiterkämpfen können, ob es nach dem Einzug von Lisa und Geri rund geht, und wer sich beim Spiele-Klassiker den Sieg erkämpfen kann?
Das und noch mehr gibt es wieder am Freitag im „Forsthaus Rampensau“, um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.
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