Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nerven liegen blank

Showdown im Forsthaus: Fliegt Simone Lugner raus?

Stars & Society
22.10.2026 09:03
Beim ersten „Rein-Raus-Spiel“ kommt es für Simone Lugner und Alexander Schneller im „Forsthaus ...
Beim ersten „Rein-Raus-Spiel“ kommt es für Simone Lugner und Alexander Schneller im „Forsthaus Rampensau“ zum großen Showdown. Kämpfen sie sich eine Runde weiter oder müssen sie die Koffer packen?(Bild: ATV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Freitag kommt es im „Forsthaus Rampensau“ zum ersten, großen Showdown. Und mittendrin – Simone Lugner! Fliegt die Witwe von „Mörtel“ schon nach zwei Tagen aus der Kärntner Alm oder kann sie sich mit ihrem Teampartner Alex im „Rein-Raus-Spiel“ bewähren? Es wird spannend!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Fight on, game on. Jetzt erst recht”, geht Alexander in den Wettkampf. Das erste „Große Absägen“ hat ihn und seine Team-Partnerin Simone Lugner hart getroffen. Haben sie doch gleich sechs Sägeblätter kassiert, eines sogar von Julia und Ebru.

„Jetzt kennst die  Leut‘ ...“
Für Alexander ein harter Schlag, hat er in ihnen eigentlich Verbündete gesehen: „Das Haus ist schön, nur die Leut‘ …“, meint er. „Jetzt kennst die Leut‘ ...“, ergänzt Simone.

Hat Simone Lugner nach dem „Rein-Raus-Spiel“ gut lachen?
Hat Simone Lugner nach dem „Rein-Raus-Spiel“ gut lachen?(Bild: ATV)

Eine Aussprache soll es regeln: Alexander kann nicht verstehen, warum ausgerechnet er als „offen lebender Mann, der Männer und Frauen liebt“ eine Stimme von einem queeren Team bekommen hat.

Was ist „Das große Absägen“?

Richtig ernst wird es beim sogenannten „Großen Absägen“. Hier müssen die Promi-Paare ihre Mitstreiter nominieren. Wer die meisten Stimmen und somit die meisten Sägeblätter von den anderen erhält, muss um seinen Verbleib im Forsthaus bangen.

Dabei geht es längst nicht immer fair oder freundschaftlich zu. Manche Kandidaten schmieden geheime Bündnisse, andere stimmen aus persönlichen Gründen gegen ihre Konkurrenten. Und manchmal reicht schon ein einziger Streit, um plötzlich ganz oben auf der Abschussliste zu stehen.

Spannung beim „Rein-Raus-Spiel“
Und es kommt noch schlimmer: Noch am selben Abend müssen Simone und Alex im ersten „Raus-Rein-Spiel“ gegen Julia und Ebru antreten.

Simone Lugner muss sich im „Rein-Raus-Spiel“ bewähren. Ob sie die Nerven bewahrt und sich gegen ...
Simone Lugner muss sich im „Rein-Raus-Spiel“ bewähren. Ob sie die Nerven bewahrt und sich gegen Ebru und Julia durchsetzen kann?(Bild: ATV)

Die Spannung steigt ins Unermessliche: Welches Team wird gewinnen, wer muss das Forsthaus verlassen? „Das ist fast wie das Chamipons-League-Finale, das ist so spannend“, gibt Mitbewohner „Krappi“ zu ...

Was hat es mit dem „Rein-Raus-Spiel“ auf sich?

Eine Nominierung beim „Großen Absägen“ muss noch nicht das endgültige Aus für ein Team bedeuten. Bei bestimmten Entscheidungen bekommen die betroffenen Paare in einem sogenannten „Rein-Raus-Spiel“ eine weitere Chance. Dabei können sie sich gegen ein anderes Duo durchsetzen und zurück ins Forsthaus kämpfen.

Wer hat keinen „Notstand am Hochstand“?
Bei den verbleibenden Promi-Paare sind Wissen und Kondition beim ultimativen Spiele-Klassiker „Notstand am Hochstand“ gefragt. Wer kann das überdimensionale Kreuzworträtsel am schnellsten lösen und das Lösungswort nennen?

Die Fragestellungen sind gefinkelt: Die Mutter der Mutter meiner Mutter ist meine ….? Oder wie heißt das Jungtier des Pferdes? Und was kann neben dem Prädikat noch Bestandteil eines deutschen Satzes sein?

Hat Elsa beim Spiel „Notstand im Hochstand“ den Durchblick?
Hat Elsa beim Spiel „Notstand im Hochstand“ den Durchblick?(Bild: ATV/Bernhard Eder)

„Der schönste Moment in meinem Leben“
Außerdem ziehen Nachzügler in der Kärntner Alm ein! Auch wenn ein Team das Forsthaus bereits wieder verlassen muss, bleiben die Betten nicht leer. Denn schon das nächste Paar steht in den Startlöchern. Lisa und Geri ziehen ein!

Lisa und Geri ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein.
Lisa und Geri ziehen ins „Forsthaus Rampensau“ ein.(Bild: ATV/Bernhard Eder)

Die Vorfreude ist bei beiden groß. „Das ist nach meinen Kindern der schönste Moment in meinem Leben“, meint Lisa. Geri hingegen legt seinen Fokus auf die gegnerischen Promi-Paare und stellt schnell fest: „Gefährlich werden kann mir keiner, ich seh‘ keine Konkurrenz.“

Es bleibt spannend!
Es bleibt im „Forsthaus Rampensau“ also spannend! Ob sich Simone und Alex eine Runde weiterkämpfen können, ob es nach dem Einzug von Lisa und Geri rund geht, und wer sich beim Spiele-Klassiker den Sieg erkämpfen kann?

Lesen Sie auch:

Simone Lugner hat beim ersten „Großen Absägen“ im „Forsthaus Rampensau“ nur wenig Grund zum ...
Es wird heftig!
Forsthaus-Schock! Alle sägen an Simone Lugner
Es wird heftig!
Forsthaus-Schock! Alle sägen an Simone Lugner
Die „Forsthaus-Rampensau“-Kandidatinnen trauern um ihre Vierbeiner.
Trauer um Vierbeiner
Todesserie bei „Forsthaus Rampensau“- Stars
Trauer um Vierbeiner
Todesserie bei „Forsthaus Rampensau“- Stars
Elsa muss wegen eines gesundheitlichen Notfalls zum Arzt. Und bei Team-Kollegin Beverly fließen ...
Gesundheits-Notfall
Rampensäue in großer Sorge um Reality-Queen Elsa!
Gesundheits-Notfall
Rampensäue in großer Sorge um Reality-Queen Elsa!
Simone Lugner und Teampartner Alexander Schneller sind vor dem ersten „Großen Absägen“ ...
Geht ihre Taktik auf?
Simone Lugner: Falsches Spiel im Forsthaus!
Geht ihre Taktik auf?
Simone Lugner: Falsches Spiel im Forsthaus!

Das und noch mehr gibt es wieder am Freitag im „Forsthaus Rampensau“, um 20:15 Uhr auf JOYN und ATV zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
22.10.2026 09:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MännerFrauenMutter
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
111.189 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Niederösterreich
Ukraine-Pensionen: Hohe Rückzahlungen gefordert
98.864 mal gelesen
Krone Plus Logo
Streit um ukrainische Pensionen: Hunderte Flüchtlinge sollen Einkünfte aus ihrer Heimat nicht ...
Ski Nordisch
„So viel erreicht“: Kraft gibt Trennung bekannt
96.244 mal gelesen
Stefan Kraft wechselt den Ausrüster.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1359 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Mega-Demo droht heute Wien komplett lahmzulegen
935 mal kommentiert
Wegen einer Großdemo am Donnerstag warnt der ÖAMTC vor massiven Staus und Verkehrsbehinderungen ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Stars & Society
Schwelgt im Baby-Glück
„GZSZ“-Star Iris Mareike Steen ist schwanger!
Nerven liegen blank
Showdown im Forsthaus: Fliegt Simone Lugner raus?
Nach Tränen-Finale
„Immer wieder sonntags“: Mross deutet Rückkehr an!
Als Stier zum Sieg
Sänger Vincent Gross gewinnt „The Masked Singer“
„Globale Ikone“
Tom Cruise (64) wird für sein Lebenswerk geehrt
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf