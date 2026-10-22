Trans-Influencerin in Ägypten festgenommen

Ihre Rechtsanwälte erklärten, sie stünden mit der brasilianischen Botschaft in Kairo und den zuständigen Behörden in Kontakt, um die Sicherheit und die Rechte ihrer Mandantin zu gewährleisten. Zum konkreten Vorwurf hatte sich ihr Anwalt zunächst nicht geäußert. Das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ berichtete später unter Berufung auf ihren Anwalt, dass beide Frauen inzwischen eine Kaution gezahlt hätten und noch am Mittwoch freigelassen werden sollten.