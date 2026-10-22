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Sexuelle Anspielungen

Trans-Influencerin in Ägypten festgenommen

Digital
22.10.2026 08:02
Der Vorfall ereignete sich im ägyptischen Alexandria.
Der Vorfall ereignete sich im ägyptischen Alexandria.(Bild: tynrud - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Ägypten sind nach staatlichen Angaben zwei Touristinnen in Alexandria im Zusammenhang mit Videos in sozialen Netzwerken festgenommen worden. Einer Mitteilung des Innenministeriums zufolge zeigen die Aufnahmen, wie die beiden „pornografische exhibitionistische Handlungen und sexuelle Anspielungen vorführen sowie Passanten belästigen“.

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Auf vom Innenministerium veröffentlichten und unscharf gemachten Videos sind zwei Personen mit Kleidung zu sehen, die den Oberkörper oder die Beine zum Großteil unbedeckt ließ. Die beiden fahren auf einem Motorroller durch die Straßen oder tanzen in Fahrzeugen mit starken Hüftbewegungen.

Festgenommene ist brasilianische Trans-Influencerin
Eine der beiden festgenommenen Personen ist nach Angaben ihres Anwalts und mehrerer übereinstimmender Medienberichte eine brasilianische Trans-Influencerin. Auf Instagram hat sie mehr als 815.000 Follower. Die Brasilianerin wurde mit humoristischen Videos und Kommentaren in sozialen Netzwerken bekannt.

Ihre Rechtsanwälte erklärten, sie stünden mit der brasilianischen Botschaft in Kairo und den zuständigen Behörden in Kontakt, um die Sicherheit und die Rechte ihrer Mandantin zu gewährleisten. Zum konkreten Vorwurf hatte sich ihr Anwalt zunächst nicht geäußert. Das brasilianische Nachrichtenportal „G1“ berichtete später unter Berufung auf ihren Anwalt, dass beide Frauen inzwischen eine Kaution gezahlt hätten und noch am Mittwoch freigelassen werden sollten.

Strafen bei Verstoß gegen „familiäre Grundsätze oder Werte“
Das ägyptische Recht stellt für Staatsbürger und Ausländer Handlungen unter Strafe, die gegen „familiäre Grundsätze oder Werte“ in der ägyptischen Gesellschaft verstoßen und sieht Haftstrafen und hohe Geldstrafen vor. Es geht auch um Materialien oder Bilder, die gegen die sogenannten öffentlichen Sitten verstoßen.

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In den vergangenen Jahren wurden mehrere Influencer, darunter viele Frauen, wegen des Vorwurfs der „Verletzung familiärer Grundsätze und Werte“ festgenommen und einige verbüßten eine Haftstrafe. 

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