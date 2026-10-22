Neue Leaderin im Team? ÖSV-Ass spricht Klartext!

Glaube ans Immunsystem

Nur einmal sei sie im Sommer krank gewesen, das könne passieren. „Ich glaube, ich bin einfach eine Athletin, die ein bisschen mehr aufpassen muss. Ich habe das akzeptiert. Ich tue alles dafür.“ Sie werde im Winter – wie sie es schon in der vergangenen Saison praktiziert hat – Menschenmassen meiden und häufig ihre Hände desinfizieren und sei zuversichtlich, dass es damit gut passen werde. „Ich glaube an mein Immunsystem, dass es stärker ist. Ich glaube, das ist auch ziemlich viel Kopfsache. Man darf sich da nicht zu viel reinsteigern.“