Website von Uni Salzburg vorübergehend offline

Eine internationale Sicherheitslücke sorgt gerade dafür, dass zahlreiche Internetseiten vorübergehend offline gestellt werden. Betroffen ist PHP, eine der weltweit am häufigsten eingesetzten Programmiersprachen, auf der Onlinedienste aufbauen. Auch die Universität Salzburg musste jetzt reagieren.
„Aufgrund aktueller, kritischer Sicherheitslücken in der Web-Technologie PHP wurden potenziell gefährdete IT-Systeme der Universität Salzburg vom Netz genommen“, heißt es dazu auf der Internetseite der Universität.
Es wird betont, dass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme sei, um die Daten und die IT-Infrastruktur der Bildungseinrichtung zu schützen. Man arbeite auf Hochtouren an einem Sicherheitsupdate. Wann die Seite wieder funktioniert, könne aktuell noch nicht beurteilt werden.
Die „Krone“ berichtete über die weltweiten Auswirkungen der Sicherheitslücke. Betroffen sind Millionen von Seiten, etwa einfache Foren, Blogs bis zu Online-Shops sowie Content-Management-Systeme.
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