Von der Piste auf die Straße: Oversize im Check

Wenn oversized zu oversized wird

Das wollten wir genauer wissen und haben uns im Blue-Tomato-Shop in der Wiener Neubaugasse durch die Kollektion probiert. Besonders neugierig war ich auf die ZEB 2L Simple Hose. Normalerweise trage ich bei Damenhosen Größe S. Also gleich mal zur S gegriffen und siehe da: Selbst die war mir noch viel zu groß! Klar, die Hose soll bewusst weit sitzen. Die Größe XS passte dann allerdings etwas besser. Auf der Straße würde ich sie trotzdem nicht tragen, dafür ist sie mir persönlich dann doch zu lang.