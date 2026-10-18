Von der Piste auf die Straße: Oversize im Check

Baggy-Hosen, riesige T-Shirts und Oversized-Looks: Gerade bei der Gen Z kann die Kleidung derzeit gar nicht weit genug sein. Da passt auch der lässige Snowboard-Style mit seinen weiten Schnitten gut ins Bild. Doch funktioniert der Look auch abseits der Piste? Wir haben die neue Unisex-Kollektion „Zeb’s Closet“ von Burton bei Blue Tomato in Wien anprobiert, die genau diese beiden Modetrends miteinander verbindet.
Enge Jeans? Bei der jüngeren Generation derzeit eher weniger gefragt. Stattdessen sind weite Hosen, übergroße Shirts und sportliche Looks angesagt. Besonders auf Social Media zeigt sich, wie beliebt der Oversized-Trend bei den Jungen geworden ist. Während Millennials früher noch auf Skinny Jeans und enge Oberteile setzten, kann die Kleidung bei der Gen Z gar nicht weit genug sein. Je weiter die Hose, desto beliebter der Look.
Der neue Gorpcore-Trend
Dazu passt auch der sogenannte Gorpcore-Trend, bei dem Outdoor-Kleidung nicht nur beim Sport, sondern ganz selbstverständlich im Alltag getragen wird.
Genau in diese Richtung geht auch „Zeb’s Closet“, die Kollektion des bekannten US-Snowboarders Zeb Powell. Das Besondere: Die Kleidung ist als Unisex-Mode gedacht und soll somit für Frauen und Männer gleichermaßen funktionieren. Aber klappt das auch bei der Passform?
Wenn oversized zu oversized wird
Das wollten wir genauer wissen und haben uns im Blue-Tomato-Shop in der Wiener Neubaugasse durch die Kollektion probiert. Besonders neugierig war ich auf die ZEB 2L Simple Hose. Normalerweise trage ich bei Damenhosen Größe S. Also gleich mal zur S gegriffen und siehe da: Selbst die war mir noch viel zu groß! Klar, die Hose soll bewusst weit sitzen. Die Größe XS passte dann allerdings etwas besser. Auf der Straße würde ich sie trotzdem nicht tragen, dafür ist sie mir persönlich dann doch zu lang.
Die T-Shirts sind richtig bequem, angenehm weit geschnitten und auch für Frauen super geeignet, wenn man es gerne etwas lockerer mag. Auch die Longsleeves lassen sich problemlos kombinieren. Die T-Shirts würden wir beide jedenfalls sofort auch im Alltag tragen.
Die Kombi macht es aus
Während mir die Hose zu weit und lang ist, ist sie ausgerechnet Leons Favorit. Er findet den extrem lockeren Schnitt genau richtig und würde sie auch im Alltag tragen. Auch die ZEB reversible Insulated Jacke gefällt ihm, allerdings nur in Kombination mit einem Longsleeve darunter.
Die Kollektion zeigt, dass Snowboard-Mode auch im Alltag für manche funktionieren kann. Mich haben vor allem die bequemen T-Shirts und Longsleeves überzeugt, während Leon die Baggy-Hose am coolsten findet.
Preislich im höheren Bereich
Preislich ist die Kollektion allerdings nicht ganz ohne: Die T-Shirts kosten zwischen 44,95 und 54,95 Euro, für ein Longsleeve werden 89,95 Euro fällig. Für die von uns getestete ZEB 2L Simple Hose muss man sogar 199,95 Euro hinblättern. Gerade bei solchen Preisen sollte man sich also gut überlegen, welche Teile man tatsächlich auch im Alltag tragen würde.
Unser Fazit:
Wer Oversized liebt, könnte hier fündig werden. Allerdings sollte man die Teile vor dem Kauf unbedingt anprobieren, denn nicht jeder Schnitt passt zu jedem.
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