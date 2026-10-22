Unfall mit Lkw: Kind aus Kofferraum geschleudert

Schwerer Unfall am Mittwochnachmittag auf der B320 im Bezirk Liezen (Steiermark): Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Lkw bei Schladming wurden sechs Menschen verletzt, zwei davon schwer. Ein elfjähriges Mädchen wurde aus dem Auto geschleudert.
Gegen 18 Uhr kollidierte ein mit sechs deutschen Staatsangehörigen besetzter Pkw mit einem entgegenkommenden Lkw. Das Auto war allerdings nur für fünf Personen zugelassen. Am Steuer saß ein 40-jähriger Deutscher.
Zwei Hunde und Kind im Kofferraum
Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich einer Kreuzung zum Zusammenstoß. Ein elfjähriges Mädchen, das sich offenbar gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum befunden hatte, dürfte dabei aus dem Pkw geschleudert worden sein. Es erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung im DKH Schladming mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Auch der 67-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt. Die übrigen Insassen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins DKH Schladming gebracht. Die beiden Hunde wurden von einem Tierarzt behandelt.
Lange Straßensperre
Der Lkw durchbrach durch die Wucht des Aufpralls eine Leitplanke, geriet auf den Grünstreifen und kam seitlich zum Liegen. Der 44-jährige Lenker aus Salzburg blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Schladming war mit 30 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort und pumpte den Dieseltank des Lkw ab. Die B320 musste vollständig gesperrt werden.
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