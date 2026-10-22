Unfall mit Lkw: Kind aus Kofferraum geschleudert

Zwei Hunde und Kind im Kofferraum

Aus bislang unbekannter Ursache kam es im Bereich einer Kreuzung zum Zusammenstoß. Ein elfjähriges Mädchen, das sich offenbar gemeinsam mit zwei Hunden im Kofferraum befunden hatte, dürfte dabei aus dem Pkw geschleudert worden sein. Es erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung im DKH Schladming mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.