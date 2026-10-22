Beeindruckender Sieg! Pöltl jubelt zum Auftakt

„Basketball-Identität gut durchgebracht“

Toronto ließ Chicago zum Saisonauftakt nicht den Funken einer Chance. Beim Start-Ziel-Sieg ging schon das Auftaktviertel mit 43:23 an die Kanadier. „Wir haben heute unsere Basketball-Identität gut durchgebracht, in der Defense sehr aggressiv gespielt, offensiv gut exekutiert, sie (die Bulls, Anm.) zu vielen Fehlern gezwungen und deswegen das Spiel von Anfang an recht klar dominiert“, kommentierte Pöltl den Verlauf der Partie.