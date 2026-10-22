Beeindruckender Sieg! Pöltl jubelt zum Auftakt

Jakob Pöltl und die Toronto Raptors sind am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Kantersieg ins Spieljahr 2026/27 der National Basketball Association (NBA) gestartet. Die Kanadier bezwangen die Chicago Bulls 135:92. Der 31-jährige Center aus Wien verbuchte zum Auftakt seiner elften NBA-Saison drei Punkte, sechs Rebounds sowie je einen Steal und Block in 21:48 Einsatzminuten. Scottie Barnes, Kawhi Leonard und Immanuel Quickley markierten je 23 Zähler.
Pöltl ist nunmehr neuntbester Rebounder in der Geschichte der 1995 gegründeten Raptors. Er schraubte seine Bilanz auf 2.100 Abpraller vom Korb, die in seinen Händen landeten. Österreichs NBA-Pionier überholte damit den Italiener Andrea Bargnani (2.095).
„Basketball-Identität gut durchgebracht“
Toronto ließ Chicago zum Saisonauftakt nicht den Funken einer Chance. Beim Start-Ziel-Sieg ging schon das Auftaktviertel mit 43:23 an die Kanadier. „Wir haben heute unsere Basketball-Identität gut durchgebracht, in der Defense sehr aggressiv gespielt, offensiv gut exekutiert, sie (die Bulls, Anm.) zu vielen Fehlern gezwungen und deswegen das Spiel von Anfang an recht klar dominiert“, kommentierte Pöltl den Verlauf der Partie.
Am Freitag gastieren die Raptors bei den Washington Wizards. Das Team aus der US-Hauptstadt gewann zum Saisonstart 128:116 gegen die Milwaukee Bucks. Anthony Davis stach mit 34 Punkten und zwölf Rebounds heraus.
Lakers gewannen, Miami verlor
In einem Prestigeduell in Kalifornien ließen die Los Angeles Lakers den Golden State Warriors mit 127:105 keine Chance. Luka Doncic zeichnete für 28 Punkte verantwortlich. Auf der Gegenseite standen 23 Zähler für Altstar Stephen Curry zu Buche. Giannis Antetokounmpo erzielte bei seinem Debüt im Dress von Miami Heat zwar 35 Punkte, für das Team aus Florida setzte es dennoch ein 106:131 gegen die Minnesota Timberwolves. Bei den Siegern gingen 45 Zähler und zehn Rebounds auf das Konto von Anthony Edwards.
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