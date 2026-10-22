Lkw-Anhänger mit 700 lebenden Hühnern umgekippt

Hilfskräfte nachalarmiert

Um 2.51 Uhr wurden zunächst die beiden Feuerwehren Zell am Moos und Haslau alarmiert. „Kurz nach dem Eintreffen mussten aber noch zwei weitere Teams nachalarmiert werden. Die FF Guggenberg zur Sicherung des Anhängers und zur Unterstützung bei der Rettung der Hühner aus den Transportboxen. Und die Feuerwehr Vöcklabruck mit dem Kranwagen zur Bergung des umgekippten Anhängers“, so der Einsatzleiter.