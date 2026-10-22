Baumgartner: Emotionale Geste von Ehefrau Sandrine

Nach 142 Tagen Leidenszeit hat Christoph Baumgartner ein emotionales Comeback gefeiert und dabei auch einige Tränen verdrückt, wie der ÖFB-Teamspieler verrät. Dafür war auch Ehefrau Sandrine verantwortlich ...
Gegen 22.41 Uhr war es so weit: Der emotionale Höhepunkt eines besonderen rot-weiß-roten Champions-League-Abends. Während der LASK heroisch seinen ersten Sieg ins Trockene brachte, gab es im legendären Bernabeu in Madrid ein lange ersehntes Comeback. Christoph Baumgartner betrat nach 142 Tagen verletzungsbedingter Pause den Rasen.
Der Österreicher, der der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick auch bei der WM fehlte, zeigte dabei gleich auf, wie wichtig er für seinen Klub RB Leipzig sein kann. Zwar war für Deutschen bei Real sportlich nichts zu holen (1:4) – aber Baumgartner bereitete gleich den Leipziger Ehrentreffer durch Tidiam Gomis (85.) vor.
Fotos aus den vergangenen Monaten
Nach dem Spiel zeigte sich, wie viel Baumgartner selbst dieses Comeback bedeutet. „Der ganze Tag war sehr, sehr emotional. Da war sogar die eine oder andere Träne jetzt auch dabei. Ich bin einfach froh, dass ich wieder da bin“, wird er von „Bild“ zitiert.
Vor dem Match sorgte zudem Ehefrau Sandrine für besondere Emotionen. Sie schickte dem ÖFB-Kicker, als dieser im Mannschaftsbus auf dem Weg ins Stadion war, Fotos aus den vergangenen vier Monaten. Eine Geste, die Baumgartner sehr berührt hat.
„Es gibt natürlich so ein paar Bilder, die schon prägend sind. Wenn ich beispielsweise zurückdenke an die Zeit in Finnland bei der Operation, an den Flug nach Amerika oder an die Zeit dort. Das war schon alles sehr speziell. Ich bin froh, dass ich die Zeit so gut durchgestanden habe“, so der 27-Jährige der sich jetzt darauf freut wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.
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