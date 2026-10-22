Baumgartner: Emotionale Geste von Ehefrau Sandrine

„Es gibt natürlich so ein paar Bilder, die schon prägend sind. Wenn ich beispielsweise zurückdenke an die Zeit in Finnland bei der Operation, an den Flug nach Amerika oder an die Zeit dort. Das war schon alles sehr speziell. Ich bin froh, dass ich die Zeit so gut durchgestanden habe“, so der 27-Jährige der sich jetzt darauf freut wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.