„Diesel“-Leon wagt in den USA das große Abenteuer

Extremer Dieselmotor

Für den Wahl-Salzburger ist der Gang auf die Langdistanz ein logischer Schritt. „Ich habe das Gefühl, dass ich ein extremer Dieselmotor bin, der in jeder Disziplin eine gewisse Zeit braucht, um auf Touren zu kommen“, sagt „Paugi“. „Da ist die Langdistanz dann vielleicht besser für mich.“ Wissen tut er es aber nicht – darum erfolgt nun die Probe aufs Exempel. „Es geht ja auch darum, zu schauen, wie es mit der Ernährung während des Rennens klappt, was da ein ganz wichtiges Thema ist.“