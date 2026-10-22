Fix: Schlusslicht WAC hat einen neuen Trainer

Er wird heute schon das Training leiten, am Samstag gegen Ex-Klub Hartberg an der Seitenlinie stehen. „Ich kenne den Verein in- und auswendig. Das ist gerade in dieser Phase ein nicht zu unterschätzender Vorteil, da sich dadurch die Einarbeitungszeit erheblich verkürzt. So kann ich mich von Beginn an auf das Wesentliche konzentrieren: die Arbeit mit der Mannschaft“, betont Schmid.