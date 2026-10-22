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Ein alter Bekannter

Fix: Schlusslicht WAC hat einen neuen Trainer

Bundesliga
22.10.2026 08:26
Trainer-Rochade beim WAC
Trainer-Rochade beim WAC(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von krone Sport
Von Claudio Trevisan und krone Sport

Coach Thomas Silberberger ist Geschichte! Was die „Krone“ bereits in der Früh vermeldet hatte, hat der WAC nun auch offiziell bestätigt: Manfred Schmid wird am heutigen Donnerstag das Training in Wolfsberg leiten!

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Auch die Co-Trainer Hannes Jochum, Jonas Hildebrandt und David Sencar müssen den Verein verlassen. 

Thomas Silberberger
Thomas Silberberger(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Fünf Niederlagen in Serie
Silberberger hatte die Wolfsberger seit dem Frühjahr betreut und vor dem Abstieg bewahrt. In der neuen Saison kassierte man zuletzt aber fünf Niederlagen in Serie.

„Aufgrund der Ergebnisse in den letzten Wochen sahen wir uns allerdings dazu gezwungen, eine Veränderung vorzunehmen“, begründet Präsident Dietmar Riegler den Trainerwechsel.

Schmid kehrt zurück
Der neue (alte) Trainer ist Manfred Schmid. Der 55-Jährige war bereits von März 2023 bis Sommer 2024 WAC-Trainer. Christian Mayrleb und Andreas Biritz komplettieren das Trainerteam.

Er wird heute schon das Training leiten, am Samstag gegen Ex-Klub Hartberg an der Seitenlinie stehen. „Ich kenne den Verein in- und auswendig. Das ist gerade in dieser Phase ein nicht zu unterschätzender Vorteil, da sich dadurch die Einarbeitungszeit erheblich verkürzt. So kann ich mich von Beginn an auf das Wesentliche konzentrieren: die Arbeit mit der Mannschaft“, betont Schmid.

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