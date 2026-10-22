Kühbauer grinst: „Nachträglich soll er ihn haben“

Kalajdzic: „Mit allem gewehrt“

Er und seine Teamkollegen mussten auch zu Beginn der zweiten Hälfte einen kleinen Schock verdauen. Jungwirth ging nach einem Crash mit Suarez vor dem Strafraum vom Platz – eine Sicherheitsmaßnahme im Hinblick auf eine mögliche Kopfverletzung. „Natürlich war es eine Schrecksekunde für uns“, erzählte Kühbauer. „Er wollte wieder spielen, aber die Entscheidung des Doktors war die richtige.“ Kalajdzic hätte sich in dieser Situation Gelb für Suarez gewünscht. Sein Fazit: „Jeder Blödsinn gegen uns ist gepfiffen worden, aber für uns wird teilweise nichts gepfiffen. Deswegen bin ich so stolz auf die Mannschaft, weil wir uns mit allem gewehrt haben.“