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Spenden nicht abgeholt

Seit Geldsammlung ist „RaBatman“ auf Tauchstation

Oberösterreich
22.10.2026 08:00
Binnen eines Tages war das Spendenziel übertroffen – es kamen inzwischen fast 4000 Euro dazu.
Binnen eines Tages war das Spendenziel übertroffen – es kamen inzwischen fast 4000 Euro dazu.(Bild: Krone-Collage/Andrea Kloimstein, Screenshot gofundme.com, Krone KREATIV)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Ein Billa-Kassier, der in Linz freizügig Preisnachlässe gewährt hatte und nun 25.700 Euro zurückzahlen muss, wäre durch eine Spendenaktion eigentlich schon schuldenfrei. Doch der junge Mann scheint immer noch unschlüssig zu sein, ob er den gesammelten Geldbetrag überhaupt annehmen soll.

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„RaBatman“, bitte melden! Jener 23-jährige Ex-Billa-Kassier aus Linz, der wegen seiner Freigiebigkeit in Sachen Preisnachlässen berühmt und verurteilt wurde, wird dringend gesucht. Zumindest wartet Patrick Frewein aus Waidhofen an der Ybbs auf einen Anruf des jungen Mannes.

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