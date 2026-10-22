Seit Geldsammlung ist „RaBatman“ auf Tauchstation

Ein Billa-Kassier, der in Linz freizügig Preisnachlässe gewährt hatte und nun 25.700 Euro zurückzahlen muss, wäre durch eine Spendenaktion eigentlich schon schuldenfrei. Doch der junge Mann scheint immer noch unschlüssig zu sein, ob er den gesammelten Geldbetrag überhaupt annehmen soll.