Sänger Vincent Gross gewinnt „The Masked Singer“

Komiker Chris Tall aus dem Show-Rateteam lag mit seinem Tipp auf Gross goldrichtig. Ratekollegin Verona Pooth vermutete dagegen Moderator Jochen Schropp in der Stier-Kluft. Sie war sich aber nicht sicher, ob dieser eine solche Bühnenshow hinbekommen würde: „Ich weiß nicht, ob Jochen – jetzt sag‘ ich mal – so viel Pfeffer im Hintern hat“. Tatsächlich war es beeindruckend, was Gross körperlich leistete. Am Ende tanzte er sogar auf dem Tisch des Rateteams.