Sänger Vincent Gross gewinnt „The Masked Singer“

Auf diesen Sieg einen Aperol Spritz: Schlagersänger Vincent Gross hat die ProSieben-Show „The Masked Singer“ gewonnen. Der Schweizer, der mit Stimmungsliedern („Ich trink‘ heut, das ist kein Witz. Aperol, Aperol, Aperol Spritz“) bekannt wurde, setzte sich im Finale der 13. Staffel gegen vier weitere Prominente durch, die ebenfalls die Kostüme ablegten, unter denen sie die Rätselshow bestritten hatten.
Es waren Kabarettistin Gisa Flake, Schauspielerin Jasmin Schwiers, „Deutschland sucht den Superstar“-Sänger Joey Heindle und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack.
Gross selbst hatte im Kostüm „Fernando El Toro“ gesteckt – ein Stier mit wallender Mähne und goldenen Hörnern. Sein Sieg wurde vom Studiopublikum ausgiebig beklatscht, denn das Horntier hatte unter anderem mit „Everybody“ von den Backstreet Boys für tolle Stimmung gesorgt.
Während der Sieg perfekt war, war es der Pokal bald nicht mehr ganz: Im allgemeinen Trubel ging die Trophäe offenkundig kaputt – Moderator Matthias Opdenhövel hielt plötzlich einen Teil von ihr in der Hand. „Oh!“, entfuhr es ihm.
Wie Kindergeburtstag, aber mit Sturmhauben
Der kaputte Pokal schien Gross wenig auszumachen. Er wirkte erschöpft, aber glücklich. Die Show sei irgendwie ein „Kindergeburtstag für Große“, sagte er. Den Sicherheitsaufwand beschrieb er allerdings eher wie einen Staatsbesuch. „Wir wurden in dunklen, abgedunkelten Vans mit Sturmhauben rumtransportiert“, erzählte Gross – alles nur, damit niemand zu früh die wahre Identität der Promis unter den Masken erkenne.
Vincent Gross durfte jubeln – er holte sich bei „The Masked Singer“ den Sieg:
Dass Gross unter dem Stierkostüm steckte, war für aufmerksame Zuschauer keine ganz große Überraschung. Einige Hinweise deuteten auf den Schweizer hin, darunter Anspielungen auf Griechenland. Eines der bekanntesten Lieder von Gross dreht sich um die griechische Spirituose Ouzo („Ich trink‘ Ouzo, was trinkst denn du so?“).
Komiker Chris Tall aus dem Show-Rateteam lag mit seinem Tipp auf Gross goldrichtig. Ratekollegin Verona Pooth vermutete dagegen Moderator Jochen Schropp in der Stier-Kluft. Sie war sich aber nicht sicher, ob dieser eine solche Bühnenshow hinbekommen würde: „Ich weiß nicht, ob Jochen – jetzt sag‘ ich mal – so viel Pfeffer im Hintern hat“. Tatsächlich war es beeindruckend, was Gross körperlich leistete. Am Ende tanzte er sogar auf dem Tisch des Rateteams.
Woitschak holte sich zweiten Platz
Den zweiten Platz belegte Anna-Carina Woitschack. Die Schlagersängerin, die vor einigen Monaten die RTL-Show „Let‘s Dance“ gewonnen hatte, zeigte sich bei „The Masked Singer“ von einer anderen Seite: Als punkiges Plüschwesen „Wild Thing“ mit Nietenjacke sang sie rockige Lieder. „Vielen Dank für die Erfahrung, weil man mich wirklich so nicht kennt“, sagte sie.
Unter der Maske des „Wild Thing“ steckte Anna-Carina Woitschack:
Der dritte Platz ging an Sänger Joey Heindle, der in einer großen Pferdemontur gesteckt hatte. Dass es sich aber nicht um einen besonders großen Menschen handelte, war aufgefallen. „Du bist nicht ganz so groß, aber größer als klein“, hatte Verona Pooth analysiert. Sie tippte dennoch daneben – nämlich auf Sänger Oli.P („Flugzeuge im Bauch“).
Auffallend oft lag dagegen Komiker Chris Tall richtig – von fünf Finalmasken erkannte er vier. Dazu gehörte auch Schauspielerin Jasmin Schwiers, die als Schwein „Professor Dr. Dr. Schweinstein“ aufgetreten war. Nur bei der Eis-Katze „Yeti Cat“ lag Tall daneben. Er vermutete Komikerin Tahnee. Tatsächlich steckte Kabarettistin Gisa Flake („heute-show“) im Kostüm.
Fortsetzung kommt!
Bei „The Masked Singer“ treten Promis in Kostümen auf. Ihre Identität sollen nur die Stimme und Hinweise verraten. Anders als früher lief die Show in der jüngsten Staffel nicht mehr live. Über das Weiterkommen entschieden das Rateteam und das Saalpublikum bei der Aufzeichnung in Köln.
Dass es mit der Show weitergehen könnte, ließ Opdenhövel am Ende durchblicken. „Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder“, sagte der Moderator.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.