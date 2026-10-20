Der Koalition fehlen Idee, Rezept und Kraft

Aber politisch? Da hat ja bekanntlich der Bundeskanzler für die dreifärbige Regierung den „Herbst der Ergebnisse“ ausgerufen. Jetzt aber unken böse Zungen nach der sogenannten „Arbeitssitzung“ der Regierung am vergangenen Samstag, nach der erste Ergebnisse präsentiert oder zumindest in Aussicht gestellt wurden, das könnte es dann auch schon wieder gewesen sein mit den herbstlichen Ergebnissen.