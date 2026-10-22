Hacker stellen komplette Gemeinde im Internet bloß

Ein Cyberangriff, der eine ganze Gemeinde entblößt: Hacker haben im niederösterreichischen Reichenau an der Rax unter anderem Namen, Adressen, Passnummern und höchst private Gesundheitsdaten erbeutet. Die gestohlenen Daten sind inzwischen frei im Netz abrufbar – und könnten Tausende Bürger zum Ziel von Betrügern machen.
Wie die Angreifer in das Netz von Reichenau in der Rax eindrangen, ist bislang nicht bekannt. Fest steht: Am 8. September kündigte die Ransomware-Gruppe SafePay (siehe Infobox unten) auf ihrer Seite im Tor-Netzwerk die vollständige Veröffentlichung erbeuteter Daten der niederösterreichischen Gemeinde an. Gut einen Monat später, am 10. Oktober, machte sie ihre Drohung wahr. Die Daten sind seitdem öffentlich abrufbar.
Eine Krone+ vorliegende Analyse des IT-Unternehmens RisikoMonitor, das 96,4 Prozent der abgegriffenen Daten sichern und auswerten konnte, veranschaulicht das Ausmaß des Angriffs, der Daten nahezu der gesamten gemeldeten Bevölkerung umfasst.
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