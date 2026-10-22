Hacker stellen komplette Gemeinde im Internet bloß

Wie die Angreifer in das Netz von Reichenau in der Rax eindrangen, ist bislang nicht bekannt. Fest steht: Am 8. September kündigte die Ransomware-Gruppe SafePay (siehe Infobox unten) auf ihrer Seite im Tor-Netzwerk die vollständige Veröffentlichung erbeuteter Daten der niederösterreichischen Gemeinde an. Gut einen Monat später, am 10. Oktober, machte sie ihre Drohung wahr. Die Daten sind seitdem öffentlich abrufbar.