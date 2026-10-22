Rotes Kreuz OÖ war von Phishing-Attacke betroffen

Wir fragten beim Roten Kreuz OÖ nach

Hier die Antworten: „Ja, das OÖ. Rote Kreuz war beginnend mit 10. Oktober von einem Phishing-Angriff betroffen. Durch rasch eingeleitete Maßnahmen und bereits bestehende technische Sicherheitsvorkehrungen konnten die Auswirkungen begrenzt werden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben durch ihre Aufmerksamkeit und die gute Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag zur Eindämmung des Vorfalls geleistet. Das OÖ. Rote Kreuz arbeitet gemeinsam mit externen Experten intensiv an der Aufarbeitung und Absicherung unserer Systeme. Seit vergangenem Freitag wurden keine weiteren Phishing-E-Mails über Konten von Rotkreuz-Mitarbeitenden versendet. Die Lage hat sich mittlerweile deutlich stabilisiert und ist unter Kontrolle.“, so ein Sprecher zur „Krone“.