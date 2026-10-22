Wie lange bleibt Michael Carrick noch Trainer von Manchester United? Nach dem fatalen Champions-League-Auftritt gegen Como (1:4) übernimmt der ehemalige Profi-Kicker die volle Verantwortung – und wohl bald auch seinen Hut ...
„Es ist mehr als enttäuschend. Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung“, zeigte sich Carrick nach dem blamablen Auftritt seiner „Red Devils“ gegen Como ernüchtert und fassungslos.
Zuvor hatte sich seine Mannschaft gegen den Champions-League-Neuling aus Italien eine heftige 1:4-Klatsche gefangen. Die United-Kicker agierten dabei verunsichert, fehlerhaft und über Phasen der Partie blutleer. „Damit hat es sich – bei mir endet die Verantwortung“, stellt sich Carrick abermals vor seine Spieler.
„Geht nicht um mich“
Seit sieben Pflichtspielen wartet Manchester United nun schon auf einen Sieg. In der Champions League ist man durch die erneute Niederlage schon früh unter Druck. Für den Trainer wird es jetzt eng. „Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet“, schreibt etwa die „Sun“ nach dem Spiel.
Der 45-Jährige selbst wollte auf entsprechende Gerüchte nicht eingehen und betonte lediglich: „Es geht nicht um mich, sondern darum, das Spiel zu verarbeiten und zu schauen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.