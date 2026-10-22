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Nach ManUnited-Blamage

„Sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet“

Champions League
22.10.2026 07:11
Michael Carrick ist noch Trainer von Manchester United.
Michael Carrick ist noch Trainer von Manchester United.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wie lange bleibt Michael Carrick noch Trainer von Manchester United? Nach dem fatalen Champions-League-Auftritt gegen Como (1:4) übernimmt der ehemalige Profi-Kicker die volle Verantwortung – und wohl bald auch seinen Hut ... 

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„Es ist mehr als enttäuschend. Ich übernehme zu 100 Prozent die Verantwortung für das gesamte Team und die Leistung“, zeigte sich Carrick nach dem blamablen Auftritt seiner „Red Devils“ gegen Como ernüchtert und fassungslos. 

Zuvor hatte sich seine Mannschaft gegen den Champions-League-Neuling aus Italien eine heftige 1:4-Klatsche gefangen. Die United-Kicker agierten dabei verunsichert, fehlerhaft und über Phasen der Partie blutleer. „Damit hat es sich – bei mir endet die Verantwortung“, stellt sich Carrick abermals vor seine Spieler. 

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„Geht nicht um mich“
Seit sieben Pflichtspielen wartet Manchester United nun schon auf einen Sieg. In der Champions League ist man durch die erneute Niederlage schon früh unter Druck. Für den Trainer wird es jetzt eng. „Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet“, schreibt etwa die „Sun“ nach dem Spiel.

Der 45-Jährige selbst wollte auf entsprechende Gerüchte nicht eingehen und betonte lediglich: „Es geht nicht um mich, sondern darum, das Spiel zu verarbeiten und zu schauen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das ist im Moment das Wichtigste.“ 

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