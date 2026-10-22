„Geht nicht um mich“

Seit sieben Pflichtspielen wartet Manchester United nun schon auf einen Sieg. In der Champions League ist man durch die erneute Niederlage schon früh unter Druck. Für den Trainer wird es jetzt eng. „Carrick sieht so aus, als wüsste er, was ihn erwartet“, schreibt etwa die „Sun“ nach dem Spiel.