Auf dieser Berghütte ist wieder Frieden eingekehrt

Im kommenden Jahr – die Saison startet wieder am 1. Mai – könnte es an die Absicherung der Wasserversorgung gehen. Beim Trinkwasser hat es heuer auf der beliebten Hütte keine Probleme gegeben. „Aber beim Brauchwasser hatten wir schon ab Mitte Juni Probleme“, so Langer. In diesem trockenen Jahr hatten viele Berghütten in Salzburg große Probleme mit der Wasserversorgung. Einige von ihnen mussten sogar den Betrieb einstellen und vorzeitig schließen.