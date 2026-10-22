Störer verprügelt: Trump bejubelt Gewalt bei Rede

Bei einem Wahlkampfauftritt von US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat South Carolina ist es zu gewalttätigen Angriffen auf Störer im Publikum gekommen. Der Republikaner betonte anschließend mehrfach, dass er das Verhalten seiner Unterstützer toll finden würde.
„Der hat voll einen abbekommen“, sagte Trump, nachdem einer der Störer in der Menschenmenge zu Boden ging. Über ihm war auf Aufnahmen des Senders Fox News ein weiterer Zuschauer zu sehen, der mehrfach zum Schlag ausholte. „Das war großartig“, jubelte Trump.
Danach fragte er anerkennend: „Wer ist der Typ, der diesen Schlag gelandet hat?“ Bereits in den ersten Minuten hatten etliche Menschen die Veranstaltung mit Zwischenrufen gestört – ähnlich wie bei einem Auftritt am Vortag in North Carolina.
Opfer lag bereits am Boden
In der Regel wurden sie binnen Sekunden von Beamten abgeführt. Fernsehaufnahmen zeigten auch einen zweiten Fall, in dem ein Zuschauer einen jungen Mann tätlich angriff, der bereits von Sicherheitskräften abgeführt wurde.
Trump warb in South Carolina für die Kandidatin Darline Graham, die für die Republikaner in den Senat einziehen soll. In knapp zwei Wochen finden in den USA die Zwischenwahlen statt, bei denen die Republikaner ihre dünne Mehrheit im Kongress verteidigen wollen.
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