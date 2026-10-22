Die gar nicht mehr feine englische Art

Dass viele Menschen in freier Wildbahn nicht unbedingt rücksichtsvoll agieren, kennt man ja auch bei uns. Aber wohin soll es denn führen, wenn sogar Staatsmänner auf gutes Benehmen pfeifen? Oder gehässige Schimpftiraden in den sozialen Medien mehr Beifall ernten als ein gepflegter Diskurs? Da käme eigentlich ein (zumindest gedanklicher) „Benimmkurs“ gerade recht. Ganz im Sinne des Meisters der Höflichkeit, Adolph Freiherr von Knigge. Dem ging es einst nicht bloß um Anstandsregeln, sondern um den respektvollen Umgang miteinander - als unerlässlichen Kitt der Gesellschaft.